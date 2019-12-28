Поздравлять друг друга открытками — древняя, но красивая традиция, которая актуальная и сегодня. Кроме обычного сухого текста или замысловатого стишка, в открытке предусматривается красивый рисунок, отображающий всю суть праздника и его настроение.

Новый год традиционно встречается в ночь с 31 декабря на 1 января. Такую традицию ввел великий древнеримский император Гай Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Сам день посвящался богу всех начал — Янусу. В те времена многие народы встречали Новый год по уходу зимы, примерно в средине марта.

Сегодня мы знаем этот праздник как вечер великого застолья и подарков, зеленой украшенной елки, бенгальских огней, фейерверков, гирлянд. Одним из главных атрибутов Нового года является поздравления. Они принимают форму прозы, стихов или открыток. Вашему вниманию предлагаем список красивых новогодних открыток-поздравлений.

Готовые открытки с поздравлениями к Новому году

Удачно выбрать открытку не сложно, главное точно понимать, кому она адресуется. Есть универсальные, добрые новогодние картинки, есть специфические, которые, например, подойдут только лучшему другу или подруге. Есть и такие, которые можно подарить только семье. Некоторые открытки можно отослать через мессенджер, СМС или распечатать на бумаге (в этом случае стоит выбирать изображение высокого качества). Рассмотрим несколько примеров.

Для семьи, конечно, лучше выбирать идеальную открытку, которая одним своим видом показывает любовь и заботу, предает тепло, любовь, ласку. На картинке должен быть небольшой красивый стих.

Далеко не все любят длинные стихи и сложные пожелания на Новый год в открытках. Красивое изображение и скромное «Пусть сбываются мечты» хватит для подавляющего большинства друзей, знакомых, коллег. Проявление внимания — сердце подобного рода поздравлений, которое отлично проявляется и в минимализме.

Вот еще один пример красивой минималистической открытки, без излишеств и объемного текста.

Ну как же без символа 2020 года — белой крысы. Открытка с изображением грызуна — одна из самых популярных, особенно среди молодежи. Ее можно использовать как самостоятельное поздравления, дополнить текстом (стихом или прозой), а также отправить в комплекте с другой открыткой. В любом случае, адресат останется доволен.

Красивый стих на открытке — залог удачного поздравления. И пусть на фоне будут банальные атрибуты Нового года (елочка, подарки, шарики), приятные слова сделают свое дело.

Сопроводительный текст к открытке

Порой бывает очень сложно найти подходящую открытку с красивым текстом. Что в таком случае делать? Выбрать поздравительную картинку без стихов и прозы, и в сопроводительном письме написать все, что хочется. Так, под красивым изображением, можно написать небольшой стишок:

С Новым годом, лучший друг,

Пусть будет сказочно вокруг!

И удача, и карьера,

Пусть крепчает твоя вера!

Поздравляю тебя лично,

Чтоб жилось тебе отлично,

Чтоб неудачи не встречались,

А мечты всегда сбывались!

Такой микс картинки и текста оценит любой друг. Но если требуется поздравить большое количество людей, то необходим нейтральный (универсальный) красивый стих-поздравление:

На пороге Новый год.

Пусть же счастье в нем цветет,

Пусть удача будет рядом,

Зацветет жизнь пышным садом.

Чтобы дедушка мороз,

Снега к празднику привез.

Чтобы праздник был чудесным,

И весь год потом прелестным.

Искренне всего желаю,

С Новым годом поздравляю!

Близким людям всегда хочется подарить что-то максимально теплое, милое, что сможет заставить улыбнуться и почувствовать любовь, заботу. Так же и со стихом, он должен сполна передать атмосферу и дух Нового года, Рождества, зимнего чудесного настроения.

Пусть снежинки с неба летят,

Чудесный праздник, подарки сулят.

Дети дружным хороводом,

Поздравляют с Новым годом.

Искренне тебе желаю,

От чудес аж подлетаю.

Чтоб на санках Дед Мороз,

Тебе рай земной принес.

Коллег по работе и простых знакомых можно поздравить открыткой в прозе. Все так же, как и со стихами, только на месте сопроводительного текста небольшое поздравление. Например: «Уважаемый Иван Петрович! Искренне поздравляю тебя с Новым годом! Желаю побольше радостных моментов, чтобы жизнь была насыщенной и приятной. Чтобы здоровье было крепче любого металла, а вера никогда не покидала. Чтоб семья была в достатке, а неприятности обходили стороной. Пусть символ белой крысы принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне!".

Вот еще пример новогоднего поздравления в прозе: «С Новым годом, дорогой друг! Хочу пожелать тебе в 2020 исполнения самых заветных идей, чтобы сбывались все светлые мечты! Пусть на пути не стоят преграды, а символ белоснежной крысы ведет нужной дорогой, прямиком к счастью. Желаю, чтобы тепло и уют были у тебя в доме, а родные всегда улыбались и радовались.

Самодельные открытки к Новому году

Традиция готовить открытки собственными руками с каждым годом исчезает в связи с динамическим развитием электронных технологий. Но ценность таких изделий значительно растет. Обычно, такие открытки готовятся таким путем: берется лист бумаги или картона, подбирается тематическая нарезка с журналов (елки, Дед Мороз, гирлянды, снежинки), и потом все это добро гармонично клеится. Все пустые поля можно закрасить нейтральными цветами фломастеров или карандашей. Не стоит забывать о красивых надписях: «С новым годом», «Поздравляю, счастья радости желаю» и т.д. Стихи приветствуются, но не сильно большие.

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