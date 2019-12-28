Поздравлять друг друга открытками — древняя, но красивая традиция, которая актуальная и сегодня. Кроме обычного сухого текста или замысловатого стишка, в открытке предусматривается красивый рисунок, отображающий всю суть праздника и его настроение.
Новый год традиционно встречается в ночь с 31 декабря на 1 января. Такую традицию ввел великий древнеримский император Гай Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Сам день посвящался богу всех начал — Янусу. В те времена многие народы встречали Новый год по уходу зимы, примерно в средине марта.
Сегодня мы знаем этот праздник как вечер великого застолья и подарков, зеленой украшенной елки, бенгальских огней, фейерверков, гирлянд. Одним из главных атрибутов Нового года является поздравления. Они принимают форму прозы, стихов или открыток. Вашему вниманию предлагаем список красивых новогодних открыток-поздравлений.
Готовые открытки с поздравлениями к Новому году
Удачно выбрать открытку не сложно, главное точно понимать, кому она адресуется. Есть универсальные, добрые новогодние картинки, есть специфические, которые, например, подойдут только лучшему другу или подруге. Есть и такие, которые можно подарить только семье. Некоторые открытки можно отослать через мессенджер, СМС или распечатать на бумаге (в этом случае стоит выбирать изображение высокого качества). Рассмотрим несколько примеров.
Главная красавица "Танців з зірками" взбудоражила видом в одном золоте: "Нереальная!"
В сети всплыли фото Каменских с огромным животом: "Не скрывает, что..."
В семье Пугачевой и Галкина случилось непоправимое, скорбит вся страна: детали трагедии
Невеста Баскова напугала внешним видом, кадры "свадьбы" облетели сеть: "ну и страшненькая"
Для семьи, конечно, лучше выбирать идеальную открытку, которая одним своим видом показывает любовь и заботу, предает тепло, любовь, ласку. На картинке должен быть небольшой красивый стих.
Далеко не все любят длинные стихи и сложные пожелания на Новый год в открытках. Красивое изображение и скромное «Пусть сбываются мечты» хватит для подавляющего большинства друзей, знакомых, коллег. Проявление внимания — сердце подобного рода поздравлений, которое отлично проявляется и в минимализме.
Вот еще один пример красивой минималистической открытки, без излишеств и объемного текста.
Ну как же без символа 2020 года — белой крысы. Открытка с изображением грызуна — одна из самых популярных, особенно среди молодежи. Ее можно использовать как самостоятельное поздравления, дополнить текстом (стихом или прозой), а также отправить в комплекте с другой открыткой. В любом случае, адресат останется доволен.
Красивый стих на открытке — залог удачного поздравления. И пусть на фоне будут банальные атрибуты Нового года (елочка, подарки, шарики), приятные слова сделают свое дело.
Сопроводительный текст к открытке
Порой бывает очень сложно найти подходящую открытку с красивым текстом. Что в таком случае делать? Выбрать поздравительную картинку без стихов и прозы, и в сопроводительном письме написать все, что хочется. Так, под красивым изображением, можно написать небольшой стишок:
С Новым годом, лучший друг,
Пусть будет сказочно вокруг!
И удача, и карьера,
Пусть крепчает твоя вера!
Поздравляю тебя лично,
Чтоб жилось тебе отлично,
Чтоб неудачи не встречались,
А мечты всегда сбывались!
Такой микс картинки и текста оценит любой друг. Но если требуется поздравить большое количество людей, то необходим нейтральный (универсальный) красивый стих-поздравление:
На пороге Новый год.
Пусть же счастье в нем цветет,
Пусть удача будет рядом,
Зацветет жизнь пышным садом.
Чтобы дедушка мороз,
Снега к празднику привез.
Чтобы праздник был чудесным,
И весь год потом прелестным.
Искренне всего желаю,
С Новым годом поздравляю!
Близким людям всегда хочется подарить что-то максимально теплое, милое, что сможет заставить улыбнуться и почувствовать любовь, заботу. Так же и со стихом, он должен сполна передать атмосферу и дух Нового года, Рождества, зимнего чудесного настроения.
Пусть снежинки с неба летят,
Чудесный праздник, подарки сулят.
Дети дружным хороводом,
Поздравляют с Новым годом.
Искренне тебе желаю,
От чудес аж подлетаю.
Чтоб на санках Дед Мороз,
Тебе рай земной принес.
Коллег по работе и простых знакомых можно поздравить открыткой в прозе. Все так же, как и со стихами, только на месте сопроводительного текста небольшое поздравление. Например: «Уважаемый Иван Петрович! Искренне поздравляю тебя с Новым годом! Желаю побольше радостных моментов, чтобы жизнь была насыщенной и приятной. Чтобы здоровье было крепче любого металла, а вера никогда не покидала. Чтоб семья была в достатке, а неприятности обходили стороной. Пусть символ белой крысы принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне!".
Вот еще пример новогоднего поздравления в прозе: «С Новым годом, дорогой друг! Хочу пожелать тебе в 2020 исполнения самых заветных идей, чтобы сбывались все светлые мечты! Пусть на пути не стоят преграды, а символ белоснежной крысы ведет нужной дорогой, прямиком к счастью. Желаю, чтобы тепло и уют были у тебя в доме, а родные всегда улыбались и радовались.
Самодельные открытки к Новому году
Традиция готовить открытки собственными руками с каждым годом исчезает в связи с динамическим развитием электронных технологий. Но ценность таких изделий значительно растет. Обычно, такие открытки готовятся таким путем: берется лист бумаги или картона, подбирается тематическая нарезка с журналов (елки, Дед Мороз, гирлянды, снежинки), и потом все это добро гармонично клеится. Все пустые поля можно закрасить нейтральными цветами фломастеров или карандашей. Не стоит забывать о красивых надписях: «С новым годом», «Поздравляю, счастья радости желаю» и т.д. Стихи приветствуются, но не сильно большие.
Напомним, новогодний стол 2020: во сколько украинцам обойдется торжество.
Как сообщала Politeka, что приготовить к Новому году: оригинальные блюда и вкусные рецепты.
Также Politeka писала, поздравления с Новым годом: красивые праздничные стихи для любой компании.