Чтобы поздравить своих родственников, друзей или коллег по работе с Новым годом, одних подарков будет мало. Обязательно нужно прочесть какой-нибудь красивый, душевный стих. Его можно написать самостоятельно, или же найти подходящий, который «возьмет за душу».

Новый год — один из крупнейших мировых праздников в году. Он объединяет всех жителей планеты, вне зависимости от религии, предубеждений и национальности. Большинство стран мира встречает очередной календарный 1 января. Традиционные атрибуты любого Нового года: подарки, елка, гирлянды, волшебник, который выполняет пожелания, и, конечно же, поздравления. Обычно, это красивые стихи.

Как поздравить семью и друзей с Новым годом

Семья — самое важное, что есть у каждого из нас. Поэтому и поздравлять родных нужно с особым подходом. Конечно, лучше для торжества написать что-то самостоятельно: придумать стих или составить прозу. Но далеко не всегда это получается. В этом случае можно взять уже готовый, красивый стих поздравление:

В Новый год родные, желаю вам таких мгновений

Чтобы было, что запомнить, круче всяких развлечений,

Чтоб тепло, уют любовь, вас не покидали,

Чтобы гномы Дед Мороза, вас не забывали.

Я желаю вам любимые, семейного понимания,

Чтоб сбывались наши все, заветные желания.

Чтобы красиво поздравить друзей с Новым годом, не нужно много думать и планировать, на то они и друзья, чтобы просто весело отреагировать на все, что вы скажете. Но не стоит слишком пользоваться добротой близких, подберите для них достойный стих.

Новый год к нам мчится,

Праздник к нам стучится!

Вот смотрю на вас друзья,

Несмотря на мороз, я…

Вас поздравить хочу,

Горло только немного смочу.

Желаю вам побольше, радостных мгновений,

Чтоб голова крутилась, лишь от развлечений!

Чтобы было побольше побед,

А в кармане море монет!

Удачи и везенья, вам на этот год,

Чтобы вас любви, носил водоворот.

На Новый год семью и друзей можно поздравить каким-то шуточным стишком. Будь-то насмешка, подвох или задорный юмор, не важно, главное правильно преподнести поздравление. Вот небольшой пример:

Пусть в Новый год к вам Дед Мороз,

Под елку тихо проберется.

Положит там подарков целый воз,

Здоровья также, пусть не жмется.

Мешки с удачею шальной,

А также радостью и чудом.

Оставит пусть вон тот, большой,

Мешочек с праздником, и шоколадок пудом.

Поздравление коллег с Новым годом в стихах

Здесь важно быть сдержанным, соблюдать корпоративную этику, особенно, если в зале есть начальство. Не стоит забывать, что даже бокал крепкого спиртного может сыграть злую шутку. Именно поэтому, на Новогоднее празднование с коллегами стоит брать бумажечку со стихом-поздравлением. Так, вы никогда не скажите чего-то лишнего.

Коллеги, в данный Новый год,

Желаю нам больших высот.

Крутейших прибыльных идей,

И позитивных новостей.

Пусть подымается зарплата,

Да так, чтобы гребли лопатой.

Гулянья с вами были чаще,

Работа была лучше, слаще.

Пусть Новый год подарит нам,

Что заслужили по делам.

Чтоб коллективом мы дружили,

Чтоб повышенья заслужили.

Очень часто бывают ситуации, когда необходимо что-то универсальное — стих, которым можно поздравить абсолютно всех:

Снежинки дружным хороводом,

Закружились в Новогодний час.

С 2020-тым годом,

Хочу поздравить вас.

Пусть чудеса нулей и двоек,

Раскроет скрытых тайн покров.

Пусть сильным будет каждый, стоек,

Везунчиком, всегда здоров.

Как придумать стих самостоятельно

Очень легко составить стих, если есть четкий план, как это сделать. Изначально, рекомендуется найти созвучные слова — рифмы, например, «год — высот», «идей — новостей». Когда подобрано хотя бы 3-4 таких пары, можно приступать к написанию. На этом этапе стоит открыть душу, подумать о том, что хочется сказать, пожелать. Объединяем рифмы с придуманным текстом, например, «желаю, чтобы вы на Новый год, достигли все своих высот», «Желаю вам крутых идей, и лишь хороших новостей».

После написания, можно вычитать весь стих, поправить, что не так. Когда есть уже готовый текст, работать с ним значительно легче, чем править собственные мысли, которые имеют свойства улетучиваться бесследно.

Некоторые пишут стихи-поздравления спонтанно, иногда без рифмы. И лишь после изложения всех мыслей, начинают искать способы, как объединить предложения в группы, разбить на логические части, найти созвучные слова. Этот способ хорош тем, что автору проще высказать мысли, идеи, переживания.

Если нет сил написать красивый новогодний стих, но хочется поздравить своими словами, можно составить прозу. Здесь не нужно разбивать текст на части, искать рифмы и иметь какую-либо предрасположенность к творчеству. Проза составляется быстро и состоит из нескольких частей (на Новый год): вступление («Дорогие друзья!»), подведение итогов года, поздравление. Вступление необходимо для того, чтобы на вас обратили внимание. Провести старый год и сказать о нем пару слов — небольшая традиция. Поздравлять стоит всех сразу, чтобы не отвлекать празднование на получасовую болтовню.

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