Стало известно имя пенсионерки, которая расцеловала поезд, прибывший в Крым по Керченскому мосту

Женщина, которая в интервью прогагандистским каналам верещала про любовь к России, благодарила Путина за мост и поезд, а также подчеркивала, что с Украиной ее ничего не связывает, можно сказать, практически не врала, передает Politeka.

На своей странице в Фейсбуке офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал информацию о том, кем же на самом деле является эта жительница Севастополя, «страдавшая под гнетом Украины».

Знакомьтесь – это 65-летняя Александра Петрушкевич. Женщина переехала в Севастополь из Челябинской области, поэтому ее слова об отсутствии связи с Украиной – чистая правда.

«Очередная постановка пропагандистов Кремля», – резюмировал автор публикации, комментируя казус, когда эта дама расцеловала грязный вагон поезда.

В комментариях пользователи также высказали свое мнение по поводу поступка фанатки Путина.

«То пускай толчок расцеловала бы. Там больше родиной её пахнет», «да там вагон таких " мЭстных".. я еще в 2005 помню, как с рашки пенсы масово скупали квартиры в ялте, симфе.. и радовались, что скоро крым будет их.. и ленточки с кизяками местных им раздавали... а сбу курило бамбук...», «Суровые челябинские бабы...вот что такое РФ. А может она приехала из Челябинска, а теперь целует поезд, так как понимает, есть чем вернуться назад, домой на РФ», «Очередная актриса - свидетель распятых мальчишек и писающих коров. А как она на Люсю Януковоч похожа!!! Только берет белый», – пишут под публикацией.

Как известно, пенсионерка в эфире Кремль ТВ призналась, что захотела поцеловать поезд, поскольку это был «крик души»:

«Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев. Во-первых, я приношу низкий поклон всем строителям. Поцелуи были посланы рабочим, золотым умам российским, которые создали этого гиганта».

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.