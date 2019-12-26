Пользователи сети в Крыму засняли женщину, которая расцеловала поезд

В Крым начали прибывать перве поезда из России, пишет Рoliteka.net. Люди по-разному реагируют на данное событие. Вчастности, одна из женщин сильно обрадовалась. Кадры с ней появились на странице "Юг. МБХ медиа". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео видно, что на поезде написано слово "Ура помадой", далее женщина красит губы и припала ими к прибывшиму вагону серого цвета. За кадром также кричат: "Ура!".

В подписи к ролику говорится, что местные жители не могут нарадоваться приходу поездов.

Видео собрало несколько комментариев и реакций в виде смайликов от пользователей сети.

"Интересно, как называется данный вид извращения?", "500 рублей и греча", "А с **пой путина тоже так поступила", "Букву "Д" пропустила, как мне кажется. Либо три ошибки в слове.))", "Там унитазы надо проверить, чьих будешь", "Забыла букву "Д" в начале нарисовать..", "эта мадам есть свадебный аниматор?", "До 2013 года поездки в Крым были обыденным явлением. Сами все разрушили и теперь выдают за великое достижение. Многих людей в России уже практически превратили в болванов.Ихней жизнью, поступками руководит телевизор.", "Их уже не исправишь", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что поездка в оккупированный Крым еще аукнется президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По словам Цимбалюка, лидер Кремля Владимир Путин заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории.

Напомним также, что Российский президент Владимир Путин 23 декабря прокатился на рельсовом автобусе, который впервые пустили по железнодорожным путям Крымского моста.

Напомним, президент Беларуси, Александр Лукашенко, прокомментировал вопрос Крыма:

«Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено», - заявил он.

В Крыму расцеловали поезд В Крым прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Местные жители встретили его с радостью, одна женщина даже расцеловала вагон поезда Видео: 360tv ru / Telegram Gepostet von Юг. МБХ медиа am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.