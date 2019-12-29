В театре «Современник» прошло прощание с Галиной Волчек



Легендарная актриса и режиссер умерла 26 декабря на 87-м году жизни.



Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у нее начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.



С актрисой простились в театре «Современник», бессменным руководителем которого Галина Волчек была с 1972 года.



Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов. Собравшиеся в зале театра проводили ее в последний путь аплодисментами.

Кроме того на прощании присутствовали гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей и актриса Чулпан Хаматова





На лицах Кристины Орбакайте и Филиппа Киркорова грусть и отчаяние.

Артист Максим Галкин также высказал свои соболезнование.





Напомним, народную артистку СССР, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве.

Для поддержания жизни женщину ввели в состояние медикаментозной комы. Она перестала дышать самостоятельно из-за осложнений после двусторонней пневмонии, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на попытки медиков поддерживать жизнь артистки, ее состояние продолжило стремительно ухудшаться.

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.