В театре «Современник» прошло прощание с Галиной Волчек
Легендарная актриса и режиссер умерла 26 декабря на 87-м году жизни.
Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у нее начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.
С актрисой простились в театре «Современник», бессменным руководителем которого Галина Волчек была с 1972 года.
Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов. Собравшиеся в зале театра проводили ее в последний путь аплодисментами.
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Кроме того на прощании присутствовали гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей и актриса Чулпан Хаматова
На лицах Кристины Орбакайте и Филиппа Киркорова грусть и отчаяние.
Артист Максим Галкин также высказал свои соболезнование.
Напомним, народную артистку СССР, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве.
Для поддержания жизни женщину ввели в состояние медикаментозной комы. Она перестала дышать самостоятельно из-за осложнений после двусторонней пневмонии, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Несмотря на попытки медиков поддерживать жизнь артистки, ее состояние продолжило стремительно ухудшаться.
Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.
Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.
Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.