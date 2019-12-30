После окончания новогодних праздников украинцев ожидает неприятный сюрприз

Так, более 20 каналов четырех медиагрупп: 1+1, 2+2, СТБ, Новый канал, ICTV, "Украина", "Интер", НТН, К1, К2 и другие собираются закодировать спутниковый сигнал.

Это произойдет в 03:00 ночи 20 января 2020 года. Это будут делать для развития рынка платного ТВ и борьбы с пиратством.

Изменение должно коснуться от 4 до 6 миллионов домохозяйств, и, якобы теперь они должны купить специальное устройство, которое раскодирует украинские каналы, и зритель будет по-прежнему смотреть любимый телевизионный продукт отечественного производства.

Но украинцы не готовы к таким нововведениям, например жители сельской местности, где спутниковая антенна окно в другой мир. Кроме того, трудно будет пенсионерам, они просто не в состоянии платить за возможность смотреть ТВ по новым правилам.

Также в Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания выражают опасение, что блокировка украинских каналов повлияет на науиональную безопасность. Объясняется это тем, что в свободном доступе останутся лишь российские каналы.

Но представители медиагрупп тут же заявили, что Нацрада не лезла в дела частных каналах, а развивала государственные каналы.

Также ранее сообщалось, о новом пропагандистком бреде, который был озвучен в эфире российского ТВ. На этот раз циничным заявлением "отличился" Владимир Соловьев, который открыто поддерживает агрессию РФ по отношению к Украине.

В частности, соратник Владимира Путина заявил, что Российская Федерация якобы может стереть суверенное государство с лица земли и ей ничего за это не будет.

Топ-пропагандиста разозлило в эфире заявление еще одного украинофоба Владимира Корнилова, который заявил, что Украина ждет, пока мимо проплывет "труп" России. Услышав это, Соловьев и взорвался угрозами в адрес украинцев.

Напомним, в Украине стали массово отключать телевидение.

Как сообщала Politeka, легендарный ведущий уходит с телевидения.

Также Politeka писала, что украинцы останутся без ТВ, с экранов исчезнут популярные телеканалы.