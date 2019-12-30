Украинский писатель Андрей Курков рассказал о разнице в менталитете между украинцами и россиянами

В эфире ObozTV он отметил, что украинцы больше склонны к демократической анархии запорожских казаков, а россияне запрограммированы на обожание царя.

"Украинцы разных этнических происхождений переняли от Украины матрицу социально-политического поведения, которая существовала в 15-16 столетии. Это матрица демократической анархии казачества – территории, которую можно считать страной, но которая не имела фиксированных границ, собственной валюты, рассчитывалась между собой серебром из Польши, золотом из Турции, талерами из Германии. Одновременно имела выборы гетмана, военную юстицию, военные суды и так далее", – заявил Курков.

В то же время, по его словам, в российском обществе - типичная "матрица монархии, которая программирует в человеке обожание царя".

"А когда от царя устают, россияне убивают этого царя и обожествляют следующего", – отметил он.

Также Курков рассказал, как Путин создает себе имидж "батюшки и защитника".

"Столько врагов у России, как сейчас показывает российское телевидение, еще никогда не было даже во времена Советского Союза. Это означает, что если есть враг, его надо, с одной стороны, бояться, остерегаться, а с другой стороны – объединяться вокруг царя и защищать отечество. Эта схема работает. Раньше "за родину, за Сталина", теперь "за родину, за Путина", – резюмировал писатель.

Напомним, Владимир Путин не поздравил с новым годом президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, на сайте Кремля был размещены поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом лидерам 41 стран.

В списке поздравленных лиц оказались его коллеги из Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, а также канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Однако туда не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

Тем временем пользователей соцсетей повеселило поведение российского президента, который по их мнению, устроил детский сад. Одни отметили, что это всё, на что способен Путин, а другие озадачились вопросом, а кто из других стран поздравил самого Путина.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе