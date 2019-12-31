Теперь все зависит от Рады

Стало известно, как изменятся правила фиксации нарушений

Об этом пишет Знай.

Как известно, в Украине ужесточат наказания за неправильную парковку.

Если сейчас украинский водитель занял места для инвалидов, то ему придется выложить 1700 гривен. Согласно изменениям, в будущем им придется выплатить почти 34 тысячи.

Более того, чиновники хотят упростить процедуру доказательства того, что нарушитель действительно остановился в неположенном месте.

Соответствующие инициативы были разработаны нардепами из президентской фракции "Слуги народа". На данный момент правоохранителям очень сложно доказать, что водитель неправильно припарковался, а суды часто поддерживают нарушителей. Поэтому парламентариями были инициированы изменения правил фиксации нарушений.

"При осуществлении фотосъемки обязательно наличие не менее трех изображений транспортного средства, полученных из различных или противоположных ракурсов, на которых четко видно заезд колес транспортного средства на место (на дорожную разметку), где остановка/стоянка транспортных средств запрещено", – сказано в законопроекте, который был зарегистрирован в Раде.

Штрафы за неправильную парковку взлетят с 250 до 3400 гривен, а за занятое место для инвалидов - до 34 тысяч. В документе также говорится о том, что 70% от суммы собранных штрафов оставят на местах, а 30% достанутся госбюджету Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Рада уготовила украинским водителям новые драконовские штрафы, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Штрафы коснутся тех водителей, которых поймают за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

В том случае, если нарушителя поймают в подобном состоянии, то ему светит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Помимо этого, ему грозит лишение водительских прав на срок до трех лет.

При условии, если нарушителя поймали во второй раз, то ему придется выложить уже 51 тысячу гривен.

Не стоит забывать, что управление транспортным средством в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.