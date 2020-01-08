Утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании «Украинские авиалинии»

Последняя крупная авиакатастрофа, в которой погибли украинцы, произошла 17 декабря 1997 года над Салониками, передает Politeka со ссылкой на открытые источники. Она стала одной из самых больших за все годы независимости Украины.

Рейс 241 компании «Аэросвит» выполнялся самолетом Boeing -737 по маршруту Киев - Одесса - Салоники. Во время промежуточной посадки в Одессе выяснилось, что у лайнера неисправный двигатель. Из 103 пассажирских мест в нем было занято только 62, поэтому его заменили на Як-42, который и продолжил полет в Грецию.

Аэропорт «Македония» в Салониках, где должно было приземлиться воздушное судно, находился в горной местности. Самолет подлетел к нему, когда уже было темно, а небо затянули тучи. Радара же там не было. Экипаж судна потерял пространственную ориентировку. Несмотря на предупреждения системы опасной близости земной поверхности, летчики ничего не успели предпринять, и через несколько минут самолет столкнулся со склоном горы в 70 километрах от аэропорта на высоте километра. Страшный удар об Олимп был не единственным, лайнер бросило еще несколько раз.

В результате катастрофы никто не выжил, а обломки лайнера и тела людей нашли лишь спустя три дня.

В тот трагический день на борту самолета находились 70 пассажиров и членов экипажа, из которых в результате крушения не выжил никто. В частности, этим лайнером летели дочь двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Ивана Бякова с детьми, а также супруга известного украинского футбольного тренера Евгения Лемешко и теща не менее известного футболиста Олега Протасова - Рината Лемешко.

Как сообщает «Хвиля», Boeing 737-800 были неоднократно вовлечены в авиакатастрофы со смертельным исходом. Так, в 2010 году самолет Air India 737-800 разбился на юге Индии. Тогда погибли 150 человек. В 2016 году лайнер FlyDubai 737-800 рухнул в России, похоронив 62 человек.

Что касается лайнера, который упал под Тегераном, то этот Boeing 737-800 был изготовлен три с половиной года назад.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.