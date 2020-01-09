Популярная украинская певица решила, что сейчас не к месту веселиться

Ирина Федишин отменила свой масштабный концерт. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Программа "Украинская коляда" во "Львовской опере" на 9 января отменена. Все в связи с днем траура в Украине по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране.

Певица перенесла выступление на 15 января и выразила соболезнования семьям погибших в жуткой авиакатастрофе:

«Внимание! Друзья! В связи с трагическими обстоятельствами в Украине и днем траура, концерт "Украина колядует", запланированный на 9 января, переноситься на 15. Рождественское шоу Ирины Федишин состоится в тому же помещении, в то же время: в 17:00 и в 20:00. Все билеты действительны», - отметила она и добавила, что поймет, если кто-то захочет вернуть билеты на сегодня и получить за них свои деньги обратно.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали заложниками ситуации из-за крушения украинского самолета под Тегераном.

После трагедии были запрещены полеты гражданской авиации над странами Ближнего Востока.

Известно, что Порошенко и Зеленский находились в Омане и на Сейшельских островах.

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский экстренно прервал свой визит в Омане и вернулся в Киев после информации об авиакатастрофе.

Тем временем у Петра Порошенко возникли трудности с вылетом в Украину через Доху с люксового отдыха на Сейшельских островах.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.