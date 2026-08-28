У вересні 2026 року тарифи на доставку газу для населення залишаться без змін, а ціна кубометра від Нафтогазу становитиме 7,96 грн. Водночас деякі категорії споживачів можуть бути звільнені від оплати.

Тарифи на газ у вересні залишаються без змін для побутових споживачів — українці отримають дві окремі квитанції: за саме блакитне паливо та за його доставку. Вартість кубометра газу від Нафтогазу становить 7,96 грн і діятиме до кінця квітня 2027 року.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, у вересні 2026 року споживачі мають розрахуватися за послугу розподілу природного газу — фізичну доставку магістральними мережами та газопроводами до будинків. Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цього року двічі переглядала тарифи на розподіл газу, однак зміни стосувалися лише непобутових споживачів.

Для бізнесу тариф зріс до 1,69 грн за кубометр на місяць (без ПДВ) у період з 1 січня по 31 березня, а з 1 квітня підвищився до 1,99 грн за кубометр. Для населення ж тарифи на доставку газу у вересні не зміняться й залишаться фіксованими для кожної окремої області.

Суми в платіжках розраховуватимуться індивідуально — залежно від рівня споживання за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), поділеного на 12 місяців. Сплатити за доставку потрібно до 20 числа кожного місяця. Клієнти можуть трохи зекономити, оплативши послугу одразу за рік — у такому разі комісія не стягується.

Щодо ціни самого газу, то восени річні тарифи від газопостачальників перебуватимуть у діапазоні від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Найдешевший тариф — у Нафтогазу, послугами якого користується до 98% українців (понад 12 мільйонів домогосподарств). Ідеться про ціну 7,96 грн за тарифним планом «Фіксований», що діятиме до кінця квітня 2027 року.

Від необхідності сплачувати за доставку газу звільнять домогосподарства, житло яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок обстрілів, у разі виникнення аварійної ситуації через бойові дії, а також за умови механічного відключення будинку від системи.

Як сплатити за газ і передати показники

Оплату за доставку газу можна здійснити дистанційно — в особистому кабінеті «Газмережі», через веббанкінг «Ощад» або «Приват24», а також у мобільному додатку «Куб». Крім того, платежі приймають у відділеннях «Укрпошти», банківських відділеннях та терміналах самообслуговування.

Показники лічильників українцям потрібно подавати до 5 числа, а оплачувати рахунки за газ — до 25 числа. Порядок розрахунку залишається без змін.

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