Як очистити каструлю від нагару без дорогої побутової хімії: простий спосіб із доступних засобів показали на YouTube-каналі «Точка Зору 360°».

Як відмити духовку від нагару без хімії — схожий принцип допомагає і з посудом. Простий спосіб, як очистити каструлю від нагару без дорогої побутової хімії, розповідають на каналі «Точка Зору 360°».

Що знадобиться для очищення

Для методу потрібні лише доступні засоби, які є майже на кожній кухні: господарське мило, харчова сода, гірчичний порошок, кухонна сіль і кисневий відбілювач. Для зовнішньої та внутрішньої поверхонь використовують різні суміші.

Як очистити каструлю покроково

Спершу каструлю ставлять у більшу ємність і заливають водою так, щоб вона покривала посуд майже до країв. Для зовнішньої частини у воду додають приблизно дві столові ложки натертого господарського мила, столову ложку гірчичного порошку та столову ложку соди. У цій самій суміші залишають і кришку.

Для внутрішньої поверхні каструлі використовують столову ложку кухонної солі та столову ложку кисневого відбілювача. Після цього посуд нагрівають на невеликому вогні: у відео каструлю кип'ятили близько 10 хвилин, періодично перемішуючи розчин.

Після нагрівання забруднення помітно розм'якшуються. Залишки нагару обережно знімають губкою або щіткою, а потім ретельно промивають посуд великою кількістю води. Кришку автор радить додатково прокип'ятити в розчині ще приблизно 10–15 хвилин.

За словами автора відео, після такої процедури значна частина жиру та нагару відшаровується шматками, а внутрішня поверхня каструлі стає помітно чистішою.

Що важливо врахувати

З домашніми рецептами варто бути обережними: не всі емальовані вироби однаково добре переносять тривале кип'ятіння та абразивне очищення. Не слід використовувати ніж або металеву щітку, якщо вони можуть пошкодити емаль. Після будь-якої суміші посуд потрібно дуже ретельно вимити, перш ніж готувати в ньому їжу.

Метод підходить для сильно забрудненого емальованого посуду, однак перед застосуванням варто зважити на стан самої емалі та рекомендації виробника.







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