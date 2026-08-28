Безкоштовні продукти для ВПО у Харкові продовжують видавати в межах благодійної ініціативи «Кухня Доброти». За інформацією сайту БФ «Червона калина», допомогу можуть отримати переселенці, місцеві жителі та інші соціально вразливі категорії.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові видають волонтери в межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків». Ініціатива створена для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих умовах.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі, пацієнти медичних закладів, вихованці інтернатів та інші представники соціально вразливих категорій населення. Щодня команда волонтерів і кухарів готує комплексні гарячі обіди та доставляє їх до визначених пунктів видачі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Харкові також можна отримати в благодійній їдальні, що працює в межах проєкту. Відвідувачам пропонують повноцінний обід, до якого входять перша страва, основна гаряча страва, салат і напій.

Окремим напрямом роботи залишається приготування випічки. Пиріжки з різними начинками регулярно передають до лікарень, місць тимчасового проживання переселенців і людям, які залишилися без власного житла. Зручне пакування дозволяє легко транспортувати та зберігати продукцію.

Куди звертатися за допомогою

Безперервну роботу проєкту забезпечують волонтери, благодійники та партнери фонду. Вони допомагають із закупівлею продуктів, постачанням кухонного обладнання та інших необхідних матеріалів, що дає змогу щодня готувати велику кількість гарячих порцій.

Організатори рекомендують перед зверненням уточнювати графік роботи, адреси пунктів видачі та порядок отримання допомоги у координаторів проєкту. Це дозволить своєчасно скористатися гуманітарною підтримкою.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові: що саме готові надати.

Також Politeka повідомляла, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові: що можуть видати.