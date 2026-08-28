26 серпня у Полтавській обласній клінічній лікарні імені Скліфосовського запрацював Простір турботи про ветерана — безкоштовний сервісний центр, де військові, ветерани та їхні родини можуть отримати консультації та державні послуги безпосередньо під час лікування чи реабілітації.

Грошова допомога у Полтавській області доступна для різних категорій населення, а відтепер у регіоні з'явився ще один важливий сервіс — 26 серпня на базі Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського відкрили Простір турботи про ветерана. Це безкоштовний консультаційний центр, куди ветерани, ветеранки, чинні військові та їхні родини можуть звернутися за допомогою безпосередньо під час лікування чи реабілітації.

Про це повідомляє видання «Полтавська думка» із посиланням на фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Степана Чуприну. За його словами, Простір об'єднує всі можливості для військових, які перебувають на лікуванні в обласній лікарні.

«Ми надаємо консультаційні послуги щодо пільг, які мають право отримати ветерани, державних програм, а також щодо медичних послуг, які мають право отримати ветерани безоплатно на території нашої лікарні. Цей простір безоплатний, сюди може звернутися будь-хто із чинних військових або демобілізованих осіб, розповісти свою проблему і наші спеціалісти, об'єднуючи зусилля між різними структурами, будуть її розв'язувати», — розповів Чуприна.

Якщо фахівці не можуть вирішити питання самостійно, вони залучають колег із інших структур. Наприклад, одному з військових, який понад рік перебуває на лікуванні, допомогли відновити втрачений припис про звільнення — завдання виконали спільно з ТЦК та СП.

Які послуги доступні та хто може звернутися

Простір турботи про ветерана надає повний спектр консультаційної підтримки: від роз'яснення пільг і державних програм до допомоги з медичними послугами. У центрі працюють два кабінети фахівців із супроводу, кабінет психолога та зона відпочинку. Окрему увагу приділили безбар'єрності — відремонтували вхідну групу та вбиральню, щоб забезпечити зручний доступ для людей на кріслах колісних.

Звернутися до Простору можуть як демобілізовані особи, так і чинні військовослужбовці, а також члени їхніх родин. Жодних документів для отримання консультації не вимагають — достатньо прийти й озвучити свою проблему.

Окрім консультацій, у Просторі запрацювала служба інклюзивного сервісу за підтримки «Приватбанку». Як пояснив директор центрального макрорегіонального управління банку Ростислав Маслов, це дає змогу вирішувати банківські питання просто на місці: від оформлення кредитної картки до відкриття рахунків для підприємців.

Третій в Україні: що далі

Полтавський Простір турботи про ветерана став третім в Україні — до цього аналогічні центри запрацювали в Одесі та в місті Українка на Київщині. Приміщення відремонтували та обладнали за чотири місяці. За словами начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, проєкт планують розширювати в області, зокрема із залученням соціально відповідального бізнесу — перші пропозиції від місцевих підприємців уже надійшли.

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім наголосив, що такі Простори — це частина великої державної служби супроводу, яку створюють для ветеранів і ветеранок. За його словами, зміна керівництва міністерства не призведе до скасування програм: усі експериментальні проєкти, що показали результат, стануть постійними, а чинні програми збережуть фінансування.

Проєкт реалізують у партнерстві Міністерство у справах ветеранів, Міністерство охорони здоров'я та громадська організація «Спілка ветеранів та поранених військових "Міцні 300"».

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