Грошова допомога у Чернігівській області цього зимового сезону передбачена для вразливих сімей із дітьми, які мешкають у громадах поблизу лінії фронту. За інформацією офіційного сайту Юнісеф, родини, які відповідають критеріям, отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень.

Грошова допомога у Чернігівській області для вразливих сімей цього зимового сезону передбачена за програмою ЮНІСЕФ. За інформацією офіційного сайту Юнісеф, домогосподарства, які відповідають критеріям, отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень на підготовку до зими.

Чернігівська область входить до переліку восьми регіонів, де діє зимова грошова допомога. Щоб претендувати на виплату, сім'я має мешкати в громаді, розташованій у межах 0–20 км від лінії фронту. Остаточний перелік таких громад оприлюднять на сайті уряду після ухвалення відповідної постанови Кабміну.

Друга обов'язкова умова — належати щонайменше до однієї з 11 категорій вразливості. Серед них: сім'ї, які отримують підтримку через інвалідність членів родини чи дітей, родини з дітьми в альтернативних формах догляду, неповні та багатодітні сім'ї, внутрішньо переміщені сім'ї з державною підтримкою, а також домогосподарства, які отримують житлові субсидії та пільги на оплату комуналки.

Як оформити виплату

Навіть якщо сім'я відповідає обом критеріям, їй потрібно подати заявку. Її приймають у відділеннях Пенсійного фонду України, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) та органах місцевої влади. Важливо: ЮНІСЕФ не проводить реєстрацію, не визначає право на допомогу і не здійснює індивідуальні виплати — це забезпечує уряд через Мінсоцполітики та Пенсійний фонд.

Крім зимової допомоги, ЮНІСЕФ цього року підтримує ще кілька програм. Сім'ї після атак чи обов'язкової евакуації можуть отримати 12 300 гривень на особу, а родини, де хтось постраждав від вибухової зброї, — одноразово 16 700 гривень. За тривалих перебоїв зі світлом, опаленням чи водою передбачена екстрена виплата 4 100 гривень на людину.

Загалом із 2022 року ЮНІСЕФ надав гуманітарну грошову допомогу майже 500 000 домогосподарств, охопивши 1,9 мільйона людей, зокрема 1,1 мільйона дітей. Питання щодо заявок і виплат можна поставити на гарячій лінії ЮНІСЕФ за номером 0 800 600 017.

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