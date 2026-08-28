У Запоріжжі міська комісія погодила державну компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла ще 181 власнику — їм виплатять понад 15,5 мільйона гривень.

Відключення світла у Запоріжжі 27 та 28 серпня вже анонсовані, однак для власників пошкодженого обстрілами житла є й хороша новина: міська комісія погодила державну компенсацію на ремонт ще 181 запоріжцю. Загалом цим людям виплатять понад 15,5 мільйона гривень.

Рішення ухвалили на черговому засіданні міської комісії з питань нарахування компенсації власникам державної допомоги на ремонт пошкодженого російськими обстрілами житла, яке відбулося у четвер, 20 серпня. Як повідомляє Запорізька міська рада, погоджена сума для цих 181 власників становить 15 501 666 гривень.

Скільки грошей уже виплатили

Загалом у Запоріжжі з початку роботи комісії державну компенсацію погодили 8365 власникам житла на загальну суму 687 845 464 гривні. На сьогодні 7552 власникам допомогу вже нараховано — вони отримали 619 330 939 гривень.

Хто може розраховувати на виплату

Програма «єВідновлення» продовжує працювати. Скористатися нею можуть власники житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, зокрема мешканці будинків, які постраждали нещодавно. Гроші надають саме на ремонт пошкодженої оселі, а для повністю зруйнованого житла діє окрема процедура компенсації.

Як оформити допомогу

Заявку на компенсацію подають через застосунок «Дія» або через ЦНАП. Власник повідомляє про пошкодження житла, після чого комісія проводить обстеження і визначає суму виплати. Кошти надходять на спеціальний рахунок, і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та ремонтні роботи.

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