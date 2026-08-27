Подорожчання проїзду у Полтавській області торкнулося Лубен: вартість проїзду в громадському транспорті міста підвищили до 16 гривень.

Подорожчання проїзду у Полтавській області продовжується — тепер новий тариф запровадили в Лубнах. Вартість проїзду в громадському транспорті міста підвищили до 16 гривень.

Про подорожчання повідомило Суспільне. У Лубнах пасажири тепер платитимуть за одну поїздку в громадському транспорті 16 гривень замість попередньої, нижчої, ціни.

Лубни стали ще одним містом Полтавської області, де переглянули тарифи на проїзд. Раніше нові ціни запровадили в обласному центрі: у Полтаві проїзд у маршрутках подорожчав до 22 гривень, а квитки в тролейбусах і комунальних автобусах також зросли в ціні.

Для пасажирів Лубен це означає, що звична поїздка тепер коштує дорожче. Новий тариф у 16 гривень стосується громадського транспорту міста, тож перед поїздкою варто перевірити актуальну вартість квитка безпосередньо в перевізника.

Що треба знати пасажирам

Після підвищення тарифу пасажирам радять уточнювати вартість проїзду на конкретному маршруті, оскільки вона може відрізнятися залежно від перевізника та відстані. Інформацію про актуальні тарифи, а також про можливі пільги для окремих категорій громадян можна отримати в перевізників або на офіційних ресурсах Лубенської громади.

Підвищення тарифу означає, що пасажирам, які щодня користуються громадським транспортом Лубен, доведеться закладати більші витрати на дорогу. Щоб уникнути непорозумінь, варто мати при собі точну суму для оплати проїзду або користуватися тими способами оплати, які пропонує перевізник.

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