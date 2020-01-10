В оккупированном Донбассе появилась новая пропагандистская страшилка о переселенце-инвалиде, которому якобы порвали рот за российский язык

Все началось с того, что журналисты ТСН спросили жителей неподконтрольной части в Луганской области, желают ли они вернуться назад в Украину.

Один из опрошенных огорошил своим ответом. По его словам, в Украине якобы запрещают говорить на русском языке, о чем он неоднократно слышал в новостях по телевизору. Ко всему прочему, мужчина даже рассказал, что сделали с человеком, который "посмел" заговорить на русском языке.

"Мы хотим, чтобы не преследовали за русский язык. Вы что не знаете, что запрещают на нем говорить в Украине? Все время рассказывают в новостях. Вот порвали рот одному русскоязычному", – заявил один из опрошенных.

Также он добавил, что смотрит по ТВ лишь телеканалы оккупантов, ведь украинских у них нет, поэтому он доверяет тому, что там показывают. Стоит отметить, что это не первый фейк, который продвигает российское ТВ: были сказки о распятом мальчике, канибализме и убийстве русскоговорящего населения.

Также ранее сообщалось, что в ОРДЛО поползли страшилки о тайном плане по усмирению Донбасса, активно распространяемые посредством анонимного Telegram-канала ZeInsider.

Местные "власти" сообщили о якобы утечке информации из СНБО о том, что ждет Донбасс в случае реинтеграции.