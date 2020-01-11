Скандально известной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года

Об этом сообщили на официальной странице движения "Видсич" в Facebook.

Как говорится в ответе на обращение, которое предоставили активисты, Департамент защиты национальной государственности вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".

Отмечается, что также в СБУ сообщили, что направили письмо в Минкульт по необходимости внесения россиянок в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Добавим, пользователи сети обрадовались такому известию.

«Спасибо вам за ваше дело», «Спасибо! Вы невероятные», «Красавцы. Это лайк и донат», «Отличная новость, спасибо», «Очень правильно», «Разогнали ватный улей», - пишут в комментариях.

Напомним, "Воровайки", которые являются частым гостем в «ДНР» намеревались приехать в Украину на гастроли в феврале 2020 года. Анонсы концертов видели в Киеве и Одессе.

Однако украинцы резко выступили против концертного тура скандальной российской группы и требовали немедленной отмены выступлений "Вороваек".

Позже столичный "Жовтневый палац" заявил, что отказался подписывать договор с организаторами концерта российской группы, но так и не рассказал, кто именно пытался организовать в Украине концерт.

Как сообщалось, скандал вспыхнул из-за украинофобских угроз в псене «Вороваек»: "Курица — не птица, х*хлы — не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится, Курица — не птица, х*хлы — не заграница... Если будет надо, заберем Одессу".

Группа «Воровайки» была создан поэтом и композитором Юрием Алмазовым в 1999 году. Дебютный альбом группы, выступающей в жанре «русский шансон» или «блат-поп», вышел в этом же году. Коллектив не раз подвергался нападкам критиков, обвиняющих девушек в безвкусии.

Напомним, звезда известной группы оскандалился заявлением о ситуации в Украине.

Как сообщала Politeka, российские звезды, унизившие украинцев, собрались в Харьков: "Если будет надо, заберем Одессу".

Также Politeka писала, что известный музыкант призвал Путина захватить Украину и дико осрамился: "весь Совок вернул бы".