В Украине во второй раз встречают 2020 год через две недели после 1 января. Из-за разницы в григорианском и юлианском календарях православные христиане получили дополнительный праздник - Старый Новый год. Его справляют вечером 13 января.

Непосредственно в день праздника украинцы щедруют. В Щедрый вечер, пока другие отмечают за столом, группы людей наряжаются в яркие традиционные костюмы, берут в руки звезды на шестах и отправляются в гости по домам знакомых и незнакомых соседей. Они исполняют хозяевам песни, щедривки (щедровки), в которых желают всяческого благополучия, богатого урожая, здоровья и радости в будущем году. А 14 января взрослые мужчины, молодые парни и мальчики засевают.

Как правильно посевать и чего нельзя делать

Этот обычай имеет довольно много нюансов. Посевальники должны пожаловать в дом под утро - чем раньше, тем лучше. Они разбрасывают зерно по полу, рассказывая стихи-посевалки. Традиционно нужно желать хорошего урожая. Но если события происходят в городах или владельцы дома просто далеки от аграрной сферы - успехов на работе, карьерного роста, высокой зарплаты. Любому человеку нужно пообещать достатка, побольше радостей в жизни и простого человеческого счастья.

Зерно может быть от любого растения, популярного в Украине: пшеница, овес, ячмень, рис, гречка. Но семена ни в коем случае нельзя разбрасывать голыми руками. Согласно обычаям, у посевальника на руках должны быть перчатки или варежки. Интересно, что в далекие времена зерно тоже носили не столько в мешках, сколько в больших варежках.

Традиция запрещает посевать девушкам. Хозяева имеют полное моральное право не пустить соседку или даже близкую родственницу, ведь это грозит большим несчастьем. А парням нельзя бубнить под нос, зачитывать стихи с листочка и т.д. Плохих посевальников принято в буквальном случае выметать на улицу при помощи веника. Есть поверье, что они приносят неудачу и финансовые проблемы.

Гостеприимные хозяева обязаны угостить мужчин, которые посевают, различными вкусностями. Для них посевальники носят с собой специальный мешок. Современные украинцы очень часто предпочитают отделаться деньгами. Да и гости не особо возражают. Но приметы говорят о том, что такой откуп может лишить семью доходов. Кроме того, хозяевам нельзя выметать зерно из комнат до заката. Люди верят, что так делают ошибку и навлекают на себя несчастье. Ниже предлагаем вашему вниманию поздравления и пожелания в стихах на русском и украинском языках.

Посевалки для взрослых

От мужчин и совершеннолетних парней обычно ждут “взрослых” пожеланий. Но не стоит забывать, что нужно выбирать не только практичные, но и красивые поздравления. Текст лучше выучить наизусть.

Сеем, веем снежок

На шелковый положок.

Желаем тебе этот год:

В яслях — приплод,

На гумне — примолот,

Коли будешь угощать -

Будем радость предвещать,

А не захочешь угощать -

Будем мы тебя ругать.

***

Сею, сею, посеваю, много радости желаю.

Новый год ступает, подарки обещает!

Первый подарок – мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Второй подарок – мерочка гречки,

Мерочка гречки – нам на варенички.

Третий подарок – миска овса,

Миска овса, а сверху колбаса.

Никогда вы не болейте!

И зерна побольше сейте!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам радісно жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ні разу не хворіли,

Щоб любов свою зустріли,

Щоб у праці все складалось

Й грошенята повертались!

Статки щоб скоріш росли!

Цілий вік щоб прожили!

***

Ми прийшли вам посівати,

Щоб усіх порадувати.

Сієм, сієм під столом,

Новий рік щоб був з вином.

І від страв щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і вдома, і в роботі

Не гаялися у турботі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Стихи на посевание для детей

Малышам и школьникам тоже можно выучить стишки и отправиться посевать вместе со взрослыми: родителями или старшими братьями. Для них лучше выбрать слова попроще.

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Пусть Старый Новый Год –

Всем добро вмиг принесет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Кружку молока – котенку,

Деток малых – маме с папой,

И всем конверт с большой зарплатой!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Уродись в полях пшеница,

Рожь, ячмень и чечевица!

На поле – стогами

На столе – пирогами!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-вдачі всім бажаєм!

Щоб у вашій добрій хаті,

Всі були завжди багаті,

Щоб водилось частування

Для гостей у дарування

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко, сальце і м’ясо,

І хліби, і ватрушки,

І духмяні пампушки.

***

Aби сіялось-родилось,

Нa гaрaзд усе робилось,

У сaдочку, в полі, в хaті

Щоб добрa було бaгaто,

Щоб росли здорові діти

Aби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посівaю

Щaстя, рaдості бaжaю.

Aби вaм весь Новий рік

Було крaще ніж той рік.

***

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося

Сиплю й овес,

Щоб пишався рід увесь!

Короткие стихи

Если есть желание опередить конкурентов и обойти как можно больше домов раньше других, лучше не тратить время на рассказ больших стихов. Но нельзя забывать о традиции, согласно которой за плохое посевание могут выставить за дверь. Поэтому предлагаем маленькие, красивые и прикольные поздравления.

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога,

Тому полный хлев скота

Овец с овсом,

Жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога,

Тому куриная нога

Пест да лопата,

Корова горбата.

***

Сею, вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста,зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Напомним, история, традиции и чего нельзя делать на Старый Новый год 2020.

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