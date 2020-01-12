В Украине во второй раз встречают 2020 год через две недели после 1 января. Из-за разницы в григорианском и юлианском календарях православные христиане получили дополнительный праздник - Старый Новый год. Его справляют вечером 13 января.
Непосредственно в день праздника украинцы щедруют. В Щедрый вечер, пока другие отмечают за столом, группы людей наряжаются в яркие традиционные костюмы, берут в руки звезды на шестах и отправляются в гости по домам знакомых и незнакомых соседей. Они исполняют хозяевам песни, щедривки (щедровки), в которых желают всяческого благополучия, богатого урожая, здоровья и радости в будущем году. А 14 января взрослые мужчины, молодые парни и мальчики засевают.
Как правильно посевать и чего нельзя делать
Этот обычай имеет довольно много нюансов. Посевальники должны пожаловать в дом под утро - чем раньше, тем лучше. Они разбрасывают зерно по полу, рассказывая стихи-посевалки. Традиционно нужно желать хорошего урожая. Но если события происходят в городах или владельцы дома просто далеки от аграрной сферы - успехов на работе, карьерного роста, высокой зарплаты. Любому человеку нужно пообещать достатка, побольше радостей в жизни и простого человеческого счастья.
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Зерно может быть от любого растения, популярного в Украине: пшеница, овес, ячмень, рис, гречка. Но семена ни в коем случае нельзя разбрасывать голыми руками. Согласно обычаям, у посевальника на руках должны быть перчатки или варежки. Интересно, что в далекие времена зерно тоже носили не столько в мешках, сколько в больших варежках.
Традиция запрещает посевать девушкам. Хозяева имеют полное моральное право не пустить соседку или даже близкую родственницу, ведь это грозит большим несчастьем. А парням нельзя бубнить под нос, зачитывать стихи с листочка и т.д. Плохих посевальников принято в буквальном случае выметать на улицу при помощи веника. Есть поверье, что они приносят неудачу и финансовые проблемы.
Гостеприимные хозяева обязаны угостить мужчин, которые посевают, различными вкусностями. Для них посевальники носят с собой специальный мешок. Современные украинцы очень часто предпочитают отделаться деньгами. Да и гости не особо возражают. Но приметы говорят о том, что такой откуп может лишить семью доходов. Кроме того, хозяевам нельзя выметать зерно из комнат до заката. Люди верят, что так делают ошибку и навлекают на себя несчастье. Ниже предлагаем вашему вниманию поздравления и пожелания в стихах на русском и украинском языках.
Посевалки для взрослых
От мужчин и совершеннолетних парней обычно ждут “взрослых” пожеланий. Но не стоит забывать, что нужно выбирать не только практичные, но и красивые поздравления. Текст лучше выучить наизусть.
Сеем, веем снежок
На шелковый положок.
Желаем тебе этот год:
В яслях — приплод,
На гумне — примолот,
Коли будешь угощать -
Будем радость предвещать,
А не захочешь угощать -
Будем мы тебя ругать.
***
Сею, сею, посеваю, много радости желаю.
Новый год ступает, подарки обещает!
Первый подарок – мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Второй подарок – мерочка гречки,
Мерочка гречки – нам на варенички.
Третий подарок – миска овса,
Миска овса, а сверху колбаса.
Никогда вы не болейте!
И зерна побольше сейте!
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам радісно жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ні разу не хворіли,
Щоб любов свою зустріли,
Щоб у праці все складалось
Й грошенята повертались!
Статки щоб скоріш росли!
Цілий вік щоб прожили!
***
Ми прийшли вам посівати,
Щоб усіх порадувати.
Сієм, сієм під столом,
Новий рік щоб був з вином.
І від страв щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і вдома, і в роботі
Не гаялися у турботі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Стихи на посевание для детей
Малышам и школьникам тоже можно выучить стишки и отправиться посевать вместе со взрослыми: родителями или старшими братьями. Для них лучше выбрать слова попроще.
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Пусть Старый Новый Год –
Всем добро вмиг принесет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Кружку молока – котенку,
Деток малых – маме с папой,
И всем конверт с большой зарплатой!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Уродись в полях пшеница,
Рожь, ячмень и чечевица!
На поле – стогами
На столе – пирогами!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-вдачі всім бажаєм!
Щоб у вашій добрій хаті,
Всі були завжди багаті,
Щоб водилось частування
Для гостей у дарування
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко, сальце і м’ясо,
І хліби, і ватрушки,
І духмяні пампушки.
***
Aби сіялось-родилось,
Нa гaрaзд усе робилось,
У сaдочку, в полі, в хaті
Щоб добрa було бaгaто,
Щоб росли здорові діти
Aби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посівaю
Щaстя, рaдості бaжaю.
Aби вaм весь Новий рік
Було крaще ніж той рік.
***
Сиплю на вас жито,
щоб довго вам жити
Ще й пшеницю яру,
щоб горя не знали
Сиплю на вас просо,
щоб мирно жилося
Сиплю й овес,
Щоб пишався рід увесь!
Короткие стихи
Если есть желание опередить конкурентов и обойти как можно больше домов раньше других, лучше не тратить время на рассказ больших стихов. Но нельзя забывать о традиции, согласно которой за плохое посевание могут выставить за дверь. Поэтому предлагаем маленькие, красивые и прикольные поздравления.
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога,
Тому полный хлев скота
Овец с овсом,
Жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога,
Тому куриная нога
Пест да лопата,
Корова горбата.
***
Сею, вею посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сійся, родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зісподу корениста,зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Напомним, история, традиции и чего нельзя делать на Старый Новый год 2020.
Как сообщала Politeka, гадания, ритуалы, традиции и приметы на Старый Новый год 2020.
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