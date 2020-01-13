Скандальный террорист Даниил Бессонов, который называет себя замминистром информации "ДНР", заявил, что Украина никогда не получит территорию Донбасса назад

Оккупант самоуверенно заявил, что Донбасс никогда не станет Украиной, ведь он идет в Российскую Федераци и не будет останавливаться на этом.

"Ну, не будет Донбасс никогда Украиной. Это уже очевидно. Донбасс идет в Россию. Об этом открыто говорят уже наши "политики", Денис Пушилин, остальные "чиновники республиканские". Украины больше здесь не будет", - заявил скандальный террорист.

Ко всему прочему, он начал вещать, что якобы еще с 2014 года на Донбассе ходит российская валюта, а также на каждом шагу висит российский флаг.

Такие высказывания не могли проигнорировать украинские патриоты, так последовала незамедлительная реакция от офицера ВСУ Штефана. Так, он утверждает, что Бессонов лишь говорящая голова, которая ничего не делает, а лишь озвучивает тезисы пропагандистского характера, навязанные ему хозяином Кремля.

Также ранее сообщалось, что Даниил Бессонов, который называет себя замминистром информации "ДНР", сделал скандальное заявление на российском ТВ.

Так, он отметил, что столица Украины - Киев якобы всегда был и будет русским городом.

Кроме того он сделал безумные заявление и выразил уверенность в том, что каждый украинец выступает против всего украинского.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Пушилин взбудоражил новым фото с боевиками.