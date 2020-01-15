Ведущий «Politeka.Online» Вадим Герасимович стал номинантом на получение XXIV общенациональной премии «Человек года – 2019»

Как сообщается на официальном сайте премии, ведущий интернет-телеканала «Politeka.Online» стал одним из претендентов на премию в номинации «Журналист года».

«2019 был насыщен важными и судьбоносными событиями в жизни нашей страны, что нашло непосредственное отражение в итоговых результатах 24-й общенациональной программы «Человек года», - говорится в пресс-релизе премии.

Авторы отмечают, что программа ставит своей целью обеспечить признание лучшим из лучших и отметить заслуги настоящих профессионалов своего дела, которые делают большой вклад в развитие социально-экономической, культурной и общественной жизни Украины, а также способствуют укреплению ее авторитета на международной арене.

Помимо Вадима Герасимовича в номинации «Журналист года» будут соревноваться ведущая телеканала «Newsone» Диана Панченко и ведущая телеканала «ICTV» Оксана Гутцайт.

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