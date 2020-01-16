Зима 2020 года бьет температурные рекорды за всю историю наблюдений, однако глобальное потепление может привести к катастрофическим процессам, пишет Обозреватель

Глобальное потепление перестало быть для украинцев страшилкой из СМИ. Этой зимой средняя температура в Украине на 4-6 градусов выше климатической нормы. Специалисты прогнозируют, что аномальные температуры сохранятся и в 2020 году.

Более того, если не принять срочные меры на глобальном уровне по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, к концу столетия будут затоплены Крым, Херсонская и Одесская области.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что зимние температуры в Украине стали на 4-6 градусов выше нормы. В декабре 2019 года уже побиты три температурных рекорда. К примеру, 18 декабря среднесуточная температура оказалась на целых 4 градуса выше исторических максимальных значений.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ДСНС Украины и НАН Украины Веры Балабух отмечает, что аномальные тенденции усиливаются. Перемещение воздушных масс уже нарушено, что приводит к неожиданным аномалиям, как снег в Сахаре, а тропические воздушные массы могут распространяться за полярный круг.

По словам экспертов, погода в 2020 году будет похожа прошлогоднюю. Зима будет мягкой, весна длительной, а лето жарким и сухим. При этом в течение каждого месяца возможны сильные перепады температур, что может привести к масштабным наводнениям и другим катастрофам.

Эксперт общественной организации "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что исследования показывают катастрофические для Украины последствия в том случае, если глобальное потепление не будет остановлено. При повышении глобальной температуры на 3 градуса в Украине будет затоплено более миллиона га земель и 590 населенных пунктов.

“Пострадает прибрежная территория Украины, больше всего достанется Херсонской области, за ней Одесской и другим", – сообщила Засядько.

Напомним, погода готовит новый удар, утро и ночь будут беспощадными.

Как сообщала Politeka, весна ворвется в Украину в середине января, погода сошла с ума.

Также Politeka писала, что погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась…».



