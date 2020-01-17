С начала нового эпидемиологического сезона от гриппа умерли уже 7 человек, передает ТСН

Как минимум, 7 украинцев в 2020 году уже стали жертвами вируса типа AH1N1, который более известен как "свиной грипп". На сегодня он является самым опасным штаммом гриппа, который ходит в Украине, предупреждают медики.

Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев.

Начальница Центра Оксана Артемчук предупредила, что наиболее эффективной защитой от вируса является вакцинация, а лучшее время для нее - до начала гриппозного сезона.

Впрочем, заверяют врачи, и в “сезон” вакцинировать не поздно. Ведь на кону не только здоровье, но может быть и жизнь.

“Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - убеждена Артемчук.

Ранее мы уже писали, медики в один голос твердят, что высокая смертность украинцев от гриппа вызвана тем, что они занимаются самолечением. По данным врачей, пациенты, которые умерлают от пневмонии, часто поступают в больницу на 5-10-й день болезни.

Эпидемситуацию в Украине осложняет зарубежная бактериальная флора, которую привозят с собой заробитчане и туристы.

Врачи отмечают, что симптомы гриппа это высокая температура, слабость, кашель при отсутствии симптомов насморка, а также жжение.

В группе риска молодые люди в возрасте 25-49 лет. Также врачи утверждают, что при гриппе нельзя сбивать температуру, если она ниже 38,5 градусов. Многие украинцы не знают этого и пьют жаропонижающие. В любом случае, диагноз может установить только врач, поэтому не стоит принебрегать обращением в больницу.

Напомним, что эпидемия пневмонии бушует в Украине, жертв десятки.

Как сообщала Politeka, опасная болезнь начала забирать жизни украинцев,"Роженицу спасти не удалось".

Также Politeka писала, что медики срочно обратились к украинцам из-за вирусной пневмонии.







