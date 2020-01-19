19 января 2020 года украинцев ждет традиционный великий праздник Крещение Иисуса Христа. В этот день священники православной церкви освящают воду, а прихожане ныряют в прорубь, все поздравляют друг друга с праздником, хозяйки готовят постный торжественный стол.

Крещение Господне (также Богоявление) — одно из древнейших христианских праздников. В этот великий день принял крещение сам Иисус Христос, несмотря на то, что не имел греха. Его крестил Иоанн Предтеча в реке Иордан. Так, в ночь с 18 на 19 января священники всей православной Церкви крестят практически все водоемы. Ходят легенды, что даже простая дождевая вода обладает целебной силой.

В Ветхом Завете вода понимается не просто как бесцветная жидкость, а начало всего живого. Процесс Крещения — это первое и самое главное в мире таинство, обряд, который делает человека частью Церкви, смывает грехи, дарует Божью благодать.

В этот праздник принято накрывать скромный стол из нечетного числа постных блюд. Перед трапезой все члены семьи пьют освященную воду. К слову, ею необходимо запастись на весь год, поставив в специально отведенное место. Некоторые прихожане, привыкли каждое утро принимать хотя бы по одному глотку благословенной жидкости для очищения и небесной защиты.

В 2020 году, согласно традиции, Украина будет встречать Крещение. Все желающие могут присоединиться к нырянию в проруби, делать это стоит в специально отведенных местах, где будут дежурить спасатели и скорая.

Одним из важнейших атрибутов праздника является поздравление. Люди с искренне желают друг другу очиститься от грехов, получить частичку небесной благодати и ангельской защиты, крепкого здоровья и благополучия. Обычно, чтобы поздравить друг друга пишется красивый стих или душевная проза.

Поздравление с Крещением в стихах

В день крещения Иисуса Христа практикуется не только купание в проруби, но и освящение дома, умывание святой водой. Перенимать традицию стоит только после посещения церкви и причащения (покаяния, принятие Отца Небесного). После уже можно праздновать, отправлять всем поздравления. Стих — прекрасный способ осуществить это. Он не обязательно должен быть длинным и сложным, главное, чтобы был с душой, раскрывал суть торжества.

Встречаем радостно сегодня

Мы Крещение Господне.

Пусть вам небо улыбается,

А грехи быстрей прощаются.

Чтоб вода святая вас,

Освятила в тот же час.

И грехи прогнала прочь,

В чистую, святую ночь.

Если поздравлять нужно большое количество людей, и нет времени писать каждому индивидуально стих, можно выбрать красивый универсальный вариант, который подойдет и женщине, и мужчине, и даже для детей покажется интересным.

Вечер Крещения, древнейший обряд,

Каждый очиститься в ночь эту рад.

Хоть и крепкий порой Крещенский мороз,

Вам я желаю не вешать свой нос.

Как тело омоет святая вода,

Грехи и болезни уйдут навсегда.

Светлой в раз станет и мысль, и душа,

И жизнь твоя станет в миг хороша.

Когда водное крещение дома закончилось, святой воды в запасах очень много и пришло время садиться за праздничный стол, стоит проговорить молитву, а также поздравление. Родным и близким стоит уделить особое внимание, подыскать действительно красивый и достойный текст.

В пречистую ночь Святого Крещенья,

Вам я желаю земных всех щедрот.

Пусть дух святой и очищенье,

С ясного неба к вам снизойдет.

Благ Вам земных, и святой благодати,

Желаю я с чистым сердцем сейчас.

Пусть все сбудется, да, и кстати,

Чтоб Господь берег всегда Вас.

Пусть все по жизни легко достается,

И чтоб крещенская святая вода,

Что кругом так щедро льется,

Смоет все зло навсегда.

Нередко так случается, что на водоем для купания мы отправляемся с верными друзьями. Как известно, между «своими» мы нередко используется прикол, чтобы сообщить серьезную информацию. Так, прикольные стишки позволят легко и непринужденно поздравить друзей со святым праздником. Главное в этом деле не переборщить.

В это светлое Крещенье,

Пусть придет благословенье.

Радости вам много лет,

И защиты от всех бед.

Пусть морозное купанье,

Вам очистит осознанье.

Пусть щепает душу й тело,

Очищайся быстро, смело!

Не осталось чтоб грехов,

Помыслов, дурных всех слов.

Чтоб от зла уберегло,

Мудрости тебе дало!

Купаются люди в ночь с 18 на19 января, сразу после того, как священники заканчивают процесс освящения воды. Сильные духом, не смотря на мороз, окунаются в ледяную воду. Заходить в нее нужно с чистыми помыслами. Запрещено употреблять алкоголь, ведь он не только оскверняет праздник, но и блокирует адекватное восприятие температуры, что чревато переохлаждением и рядом других проблем.

Поздравление в прозе

Душевная проза — отличная альтернатива стиху. Прозу можно быстро написать самостоятельно, главное не лукавить, не сквернословить, открыть душу и мысли, направив их в позитивное русло.

«Крещение Господне, вот мы и дождались великого праздника очищения. Желаю вам сбросить весь груз с сердца и души, избавиться от грехов, обрести капельку Божественной Благодати. Пусть небеса оберегают вас по всех путях, а зло обходит стороной!»

Поздравляя кого-либо, можно упомянуть и его семью, пожелать ей всего наилучшего.

«С Крещением Господним поздравляю, лишь добра и радости желаю. Пусть ты и твоя семья живете в мире, очиститесь в этот святой день от грехов, страхов, злых помыслов. Будьте счастливы и пусть ангелы небесные наблюдают за вами, защищают, помогают».

Детям лучше зачитать стишок, он ими лучше воспримется. Всегда нужно учитывать особенности адресата, которому направляется поздравление. Например, человек в возрасте не всегда оценит прикол, женщина может не понять мужского юмора, и наоборот. Друзьям обычно не стоит слишком долго изливать душу, а семье лучше уделить побольше внимания.

«Пусть вода святая в этот день волшебный, очистит душу и тело от зла, греха и помыслов дурных. Поздравляю тебя с Крещением Господнем и желаю силушки богатырской, духа несокрушимого, да удачи шальной. Чтобы все добрые планы сбывались, а цели рушило только четкое попадание в 10».

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