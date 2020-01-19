Умер известный музыкант – гитарист и один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter. Известно, что смерть артиста подтвердил Евгений Колмыков, который был менеджером группы.

Как известно, Владыко настигла страшная участь – на него напали в Минске, музыканта летом 2019 года жестоко избили – он в следствии получил черепно-мозговую травму и находился в реанимации на искусственной вентиляции легких все это время.

Кроме того, тогда Руслана Владыко еще и ограбили. Дело получило огласку вскоре после произошедшего, вся Беларусь, откуда артист родом и многие поклонники в Украине, а также России молились за его выздоровление, но, к сожалению, музыкант так и не смог прийти в себе. Известно также, что на завтра запланирован суд над теми, кто напал на Владыко.

Ранее сообщалось о том, что музыканты петербургской рок-группы Animal ДжаZ попали в страшное ДТП в Ульяновской области.

Авария произошла 13 января по дороге в Самару с вокалистом Александром Красовицким и клавишником Александром Заранкиным. Из-за гололеда машину артистов занесло прямо в отбойник. К счастью, они родились в рубашке и не пострадали.

Фото изувеченного автомобиля выложил в своем микроблоге в Инстаграм Красовицкий.

По словам звезды, данное событие напомнило ему, что нужно жить как в последний раз.

"Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят)

Прощай, енот и привет жизнь 😉 #путешествия_tschelovek #zeropeopletour2020

P. S. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить)", - написал вокалист в соцсети.

Комментирующие вздохнули с облегчением, узнав, что с их кумирами все в порядке. Также парней поздравляли кто со старым Новым годом, а кто со вторым днем рождения.

"😳 Вы с Сашей в порядке?.. Берегите же себя"

"Ну с Днём Рождения Вас!"

"Фух! Бросайте вы уже это дело сами на машине. Страшно! Берегите себя!"

"Фуууу, пронесло! Очень хорошо, что всё в порядке!!! Удачи в путешествии! Мы в вас нуждаемся)"

"Ребята, жесть! Берегите себя, не рискуйте! Будьте осторожнее!"

Напомним, ранее умер к ультовый барабанщик группы "Rush" Нил Пирт, он отошел в мир иной на Рождество - 7 января.

Смерть артиста тому назад подтвердила семья музыканта. Стало также известно, что у музыканта была глиобластома – он храбро и долго сражался с болезнью, но недуг оказался сильнее.

На официальном сайте «Rush» опубликовано следующее сообщение:

«С разбитыми сердцами и глубокой скорбью должны поделиться ужасной новостью. Наш брат и друг 45 лет, Нил, ушел от нас. Он отважно боролся с раком мозга в течение трех с половиной лет». Участники группы попросили также фанатов и СМИ с пониманием отнестись к тому, что его семья нуждается в покое в этот чрезвычайно болезненный для них период:

«Сочувствуем родным и близким. Покойся с миром, Нил». Добавим, что именно такая страшная болезнь унесла и жизнь популярной российской артистки Жанны Фриске - женщина также боролась с недугом очень долго, но, к сожалению, не смогла одолеть рак.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.