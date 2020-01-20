Каждая годовщина свадьбы имеет свой особенный статус, который раскрывает суть праздника. Так, четвертая свадьба называется льняной. Этот материал символизирует, что брак стал более прочным и надежным. Как правильно отпраздновать этот день и поздравить молодых, какие лучше выбрать подарки, рассмотрим далее.

День рождения семьи — великий праздник, который заслуживает особого внимания. Вне зависимости от финансовых возможностей, годовщина должна отмечаться, даже в тесном кругу родственников или просто вдвоем. Данное торжество — это один из немногих способов оставить светлую незабываемую точку в воспоминаниях, которые приятно будет анализировать спустя десятки лет.

Льняная свадьба — 4-ая по счету, ее также называют веревочной. Этот материал символизирует более взрослую, сформировавшуюся семью. Лен, в данном случае, рассматривается в нескольких интерпретациях:

растение из крепко сплетенных между собой волокон , символизирующее надежность брачный уз;

, символизирующее надежность брачный уз; прочный материал с крепкой структурой (символ зрелых отношений, которые трудно повредить или разрушить);

(символ зрелых отношений, которые трудно повредить или разрушить); символ достатка и нравственности (раньше, если семья успела обзавестись в быту изделиями из льна, значит она смогла крепко стать на ноги, такого успеха должна была достичь любая хорошая супружеская пара).

Празднование четвертой годовщины, как правило, скромное, семья собирает финансы на машину, дом, бытовые нужды, все затраты стараются покрыть гости. За счет этого, подарки обычно не дорогие, но при этом, поздравления звучат более солидные, пара воспринимается как крепкая сформировавшаяся семья.

Поздравления с льняной годовщиной в стихах

Традиция поздравлять друг друга с праздником, читая красивый стих, пришла к нам из сивой древности. Во-первых, это красиво. Во-вторых, прекрасное произведение в хорошем исполнении способно зацепить даже самого невеселого человека. Выбирать стих-поздравление стоит тщательно, а если есть желание, то лучше и вовсе написать все самостоятельно.

Четыре года вы женаты.

Как быстро время пронеслось!

Вас поздравляем с этой датой.

Хотим, чтоб мирно вам жилось.

Чтоб разногласий вы не знали,

Чтобы друзей был полон дом,

Чтобы весь мир вы повидали,

Чтоб только счастье было в нём!

Удачный стих — это лишь половина успеха. Прежде чем зачитывать шедевр, стоит его выучить, или хотя бы несколько раз прочесть, соблюдая акценты и интонацию. Также важно прочесть текст в голос, ведь только тогда наши уши смогут уловить проблемные участки. Предоставляя стих публике, стоит держать с ней контакт, особенно с виновниками торжества, обращаясь к ним.

Четыре года... Льняная свадьба

Прошли вы сложный путь вдвоем...

Пусть будет все, своя усадьба

За вас сегодня дружно пьем.

Из года в год вас поздравляем

Гордимся вами, аж до слез...

Здоровья крепкого желаем

Пусть будет жизнь как сотни грез.

Перед таким серьезным поздравлением лучше извиниться и попросить минуту внимания, чтобы никто не вздумал перебить. Если выступать на публике трудно, можно сконцентрироваться только на супружеской паре (абстрагировавшись от окружающих), и нести месседж только двоим, смотря на них. Стоит дать себе понять, что вокруг семья и близкие, волноваться нет причин.

Поздравления в прозе

К душевной прозе обращается практически каждый второй поздравляющий. Она воспринимается практически также, как и стих, только читать ее легче, и обращение можно придумать «на ходу». Каждое такое поздравление состоит из нескольких частей:

вступление , например, «Дорогие мои...», «Льняная свадьба — это…», «Сегодня особая дата»;

, например, «Дорогие мои...», «Льняная свадьба — это…», «Сегодня особая дата»; пожелания , такие как: «Финансовой стабильности, крепкого здоровья, взаимопонимания»;

, такие как: «Финансовой стабильности, крепкого здоровья, взаимопонимания»; заключение (возможно, краткое подведение итогов совместной жизни и слова «С праздником!»).

«Друзья! Хочу сейчас поздравить виновников торжества, которые создали крепкую любящую семью. Словно льняные нити прочно связывают вас в единое целое. Желаю вам стабильности, финансового процветания, побольше улыбок и совместного отдыха от трудовых будней. Эти четыре года пролетели как один миг, поэтому пусть время для вас течет своим, наиболее удобным ручьем, а в памяти остаются лишь хорошие воспоминания. С праздником вас!».

Несмотря на простоту прозы, ее лучше также репетировать, как и стих. Торжественная атмосфера, волнение, могут сыграть злую шутку. Зачитывая пожелание, не стоит делать длинные отступления от листочка, ибо продолжить запланированное бывает крайне трудно.

Создавая свою прозу, важно учесть особенности характеров виновников торжества, для которых готовится поздравительный текст. Некоторые люди крайне негативно относятся к шуткам, акцентированию внимания на неудачах и вообще анализу личной жизни. Стоит быть крайне осторожным с пожеланиями, например, если сказать «любви вам», некоторые могут это воспринять как: «а у нас ее нет?» или «пустые слова».

«Уважаемые, сегодня особенный праздник, день, когда две души объединились священными брачными узами. Прошло уже четыре года, преодолено множество препятствий. Хочу пожелать вам, чтобы на пути случалось все меньше барьеров, все планы реализовывались, мечты сбывались. Пусть хранят вас высшие силы от бед, ангелы защищают во всех путях. Терпения вам, вдохновения, крепкого здоровья и благословения. С льняной годовщиной вас!»

Душевное выступление хочется продолжать вечно, ведь у каждого из нас есть очень много пожеланий близким. Но не стоит забывать, что выступление более 1 минут затягиваться не должно. Сводить поздравление в концентрат пожеланий в списке перечисления, также нельзя, они не воспримутся должным образом. Чтобы удачно выступить, можно запомнить одно правило: слова ценятся лишь тогда, когда их количество ограничено.

Лучшие поздравительные открытки с годовщиной

Открытка — универсальное средство поздравления на каждом празднике. Они дарятся как в бумажном, так и электронном формате. Выбирая открытку стоит помнить, что она должна соответствовать тематике праздника, в данном случае это лен.

На открытке должна быть красивая картинка, ведь это главное достоинство данного формата поздравлений. Изображение может и не иметь надписей, но в этом случае лучше составить красивое сопроводительное письмо.

Поздравительные открытки мужу и жене также приветствуются. Такая мелочь будет очень кстати, особенно, если картинка выбрана удачно. Можно выбрать и прикольные открытки. Если есть желание, лучше написать стихи самостоятельно, с учетом жизненных ситуаций, и разместить их на рисунке.

Поздравить с льняной свадьбой жену труднее, чем мужа. Мужчинам стоит заняться сбором данных о своей половинке (любимые цветы, блюда и даже дни недели), ибо на четвертую годовщину принято задавать много вопросов с подвохом.

Празднование льняной годовщины и выбор подарков

Обычно, льняную свадьбу отмечают в тесном кругу семьи и друзей, редко приглашается кто-то еще. Главный атрибут дня — лен и все, что с ним связано. На стол накрывается льняная скатерть, декор украшается веревками из льна, шторы и тюль соответственно. Также принято, чтобы были льняные полотенца.

В браке с годами появляются свои традиции, поэтому лучше спросить, что дарить. Ибо очень часто паре вручают подарок в виде постельного белья (которое будет пылиться в шкафу годами), полотенца из льна (что соответствует традиции, но выступает не более чем аксессуар к подарку), и т.д. Лучше всего к четвертой свадьбе подарить:

технику или электронику (заранее определив, чего именно не хватает на хозяйстве);

сертификат на покупку (обоим членам семьи на одинаковую сумму, но лучше в разные магазины, с учетом индивидуальных предпочтений);

Не обязательно дарить общий подарок, ведь очень часто это оказываются бессмысленные вещи. После четырех лет вместе пара, как правило, уже успела обжиться всем общим, что им необходимо для комфортной жизни. Далее начинается период активной самоактуализации, раскрытия своих хобби. Если человек любит вышивать, стоит ему преподнести уникальный набор нитей, если рыбак — нужных снастей, палатку, термос.

После 4-х летней совместной жизни на торжестве принято задавать супругам вопросы «насколько ты хорошо знаешь свою половинку». Эти вопросы можно уточнять непосредственно с представителями молодой семьи (мужем, и женой по-отдельности). К таким вопросам относится: «назови любимый цвет своей жены», «скажи, какое любимое блюдо твоего мужа» и т.д.

Учитывая то, что четыре года, это просто годовщина, а не юбилей, многие не уделяют особого внимания торжеству, не заказывают торт, не украшают декор, не придумывают сценарий. Так лучше не делать, ведь это создание ярких воспоминаний, которые как картинки будут всплывать спустя множество лет. Таким днем лучше не жертвовать, и создать праздник, какая бы проблема не стояла на пути.

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