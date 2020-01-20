Ирма Витовская заявила, что не готова браться за российский контент, пока идет война
Украинская актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель Ирма Витовская рассказала в интервью для Украинской Правды при каких условиях она могла бы вернуться к съемкам в русскоязычных фильмах и какую опасность они несут.
По ее словам, она рассматривает только тот русскоязычный контент, который может что-то сдвинуть в головах украинцев или россиян, разрушить ту "бомбу", которая была создана за время вооруженного конфликта.
Когда же русскоязычный фильм о любви и другой "хвори", то Ирма Витовская совсем не видит причин, почему должна в нем сниматься. Она также отметила, что на сегодняшний день ей легче сниматься на польском языке, чем на русском, ведь идет война.
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«Ну война! Мне легче сейчас на польском языке сниматься, потому что там нет этой проблемы, нет войны, нет трупов, нет крови. Клавдия Шульженко не ездила вот так к Гитлеру, хотя там было очень много немцев, которые не принимали этот режим», - высказалась актриса.
Также ранее сообщалось, что украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в Россию и говорящие, что они «за мир», должны, прежде всего, рассказывать правду о войне со сцены, на всю аудиторию. Такое мнение о «голубях мира» высказала знаменитая актриса театра и кино Ирма Витовская.
«Есть такая черта характера — проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: «Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне». Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть», — сказала актриса.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
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