Ирма Витовская заявила, что не готова браться за российский контент, пока идет война

Украинская актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель Ирма Витовская рассказала в интервью для Украинской Правды при каких условиях она могла бы вернуться к съемкам в русскоязычных фильмах и какую опасность они несут.

По ее словам, она рассматривает только тот русскоязычный контент, который может что-то сдвинуть в головах украинцев или россиян, разрушить ту "бомбу", которая была создана за время вооруженного конфликта.

Когда же русскоязычный фильм о любви и другой "хвори", то Ирма Витовская совсем не видит причин, почему должна в нем сниматься. Она также отметила, что на сегодняшний день ей легче сниматься на польском языке, чем на русском, ведь идет война.

«Ну война! Мне легче сейчас на польском языке сниматься, потому что там нет этой проблемы, нет войны, нет трупов, нет крови. Клавдия Шульженко не ездила вот так к Гитлеру, хотя там было очень много немцев, которые не принимали этот режим», - высказалась актриса.

Также ранее сообщалось, что украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в Россию и говорящие, что они «за мир», должны, прежде всего, рассказывать правду о войне со сцены, на всю аудиторию. Такое мнение о «голубях мира» высказала знаменитая актриса театра и кино Ирма Витовская.

«Есть такая черта характера — проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: «Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне». Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть», — сказала актриса.

Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.

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