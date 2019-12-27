Олексій Суханов, колишній російський журналіст, впевнений – Україна повинна відстоювати свою рідну мову і не слухати тих, хто нав'язує російську

Про це він розповів в інтерв'ю «Апострофу».

Олексій дотримується єдиної позиції: державну мову потрібно захищати, спілкуватися нею, надихати, давати їй життя.

«Якщо сьогодні склалися такі умови, що треба підтримати не тільки Україну, але і традиції, історію, і треба вдосконалювати українську, якщо людина досі не знає її добре і не спілкується рідною мовою. Російськомовних сьогодні ми не будемо вчити. Але ми можемо їм порадити. Не треба вимагати, не треба примушувати силою, тому що мова - це живе. І зацікавленість людини у вивченні мови повинна бути її рішенням. Тобто не можна нав'язувати мову», – розповів він.

Що ж стосується спроб сусідньої держави, яка нав'язує українцям російську мову, то тут Суханов був категоричний:

«Я можу сказати тільки одне: нехай той сусід, який щось нав'язує Україні, йде в дупу. Тому що в Україні є своя історія, свої традиції, своя мова. А якщо сусідові щось не подобається, я йому можу порадити тільки одне - нехай зосередиться на своїх проблемах. І нехай зрештою займеться вирішенням своїх проблем, а не суне свій ніс в чужі справи».

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