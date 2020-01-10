В окупованому Донбасі з'явилася нова пропагандистська страшилка про переселенця-інваліда, якому нібито порвали рот за російську мову

Все почалося з того, що журналісти ТСН запитали жителів непідконтрольної частини Луганської області, чи бажають вони повернутися назад в Україну.

Один з чоловіків приголомшив своєю відповіддю. За його словами, в Україні нібито забороняють говорити російською мовою, про що він неодноразово чув в новинах по телевізору. До всього іншого, чоловік навіть розповів, що зробили з людиною, яка "посміла" заговорити російською мовою.

"Ми хочемо, щоб не переслідували за російську мову. Ви що не знаєте, що забороняють на ньому говорити в Україні? Весь час розповідають в новинах. Ось порвали рот одному російськомовному", – заявив один з опитаних.

Також він додав, що дивиться по ТБ лише телеканали окупантів, адже українських у них немає, тому він довіряє лише тому, що там показують. Варто відзначити, що це не перший фейк, який просуває російське ТБ: були казки про розп'ятого хлопчика, канібализм і вбивство російськомовного населення.

Також раніше повідомлялося, що в ОРДЛО поповзли страшилки про таємний план з приборкання Донбасу, активно поширювані за допомогою анонімного Telegram-каналу ZeInsider.

Місцеві "влади" повідомили про нібито витоку інформації з РНБО про те, що чекає Донбас в разі реінтеграції.