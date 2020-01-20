Анастасия Приходько пожаловалась на то, что чувствует себя чужой в Украине

Не так давно известная украинская певица, которая ранее пыталась заняться политикой, однако быстро отказалась от этой затеи, поделилась в своем Фейсбуке странным постом.

«В 2013 было чувство что я приехала домой! Сейчас в 2020 я чувствую что пришла в гости и пора уходить… Почему?», - написала Приходько.

Позже певица прокомментировала свои слова изданию «Информатор». При этом, для того чтобы точнее выразить свои чувства, Приходько процитировала Владимира Зеленского. Она призналась, что ее пугает ситуация в стране и отношение к людям, которые борются за ее улучшение.

«Как сказал великий классик В.Зеленский: “П**дят и п**дят – ударения разные, смысл один и тот же”. Все за что мы боремся и отдаём свои жизни за эту страну, государство и люди – это разные параллельные реальности! Это страшно! И ничего не меняется. Когда ты борешься и видишь что это никому не нужно, ты автоматически чувствуешь себя чужим», - пожаловалась Приходько.

Ранее мы сообщали о том, что Анастасия Приходько ошарашила украинцев заявлением. В частности, певица решила поставить на паузу свою музыкальную карьеру. После неудачного похода в политику Анастасия Приходько нашла новую возможность для борьбы с топ-коррупционерами.

По ее словам, она поступила в Национальную академию прокуратуры Украины для того, чтобы «пересадить всех, кто входит в кружок рукоблудия». Приходько также отметила, что после обучения в НАПУ она получит третье высшее образование, которое ей совсем ″не помешает″.

Позже певица заявила, что эта задумка ей дастся с легкостью, поскольку деньги для нее не главное.

«Ну кто то же должен все таки это сделать! Я могу причём легко, а знаете почему? А потому что за мной не стоят такие как Коломойский и не рассказывают мне что делать… А деньги как Вы уже заметили для меня не главное, так что свои взятки смело суйте в любой из органов на вашем теле!», — написала Анастасия Приходько в своем Facebook.

Напомним, Приходько излила душу о большом кризисе в семье: «были на грани…».

Как сообщала Politeka, певицы Анастасии Приходько больше нет, грядут перемены: «Коломойский за спиной…».

Также Politeka писала, что Приходько жестко высказалась об участии на «Евровидении» от России.