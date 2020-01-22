"И еще раз доказано, что украинские дамы самые лучшие"

Львовянка Оксана Бобошко-Вандерховен везет награду с престижного конкурса "Grandma Universe 2020", в котором принимают участие красавицы 50+

Как передает Politeka.net, об участии и месте призера женщина рассказала на своей страничке в соцсети Фейсбук. Конкурс проходил в столице Болгарии Софии. Оксана получила титул "Grandma international", а победительницей стала участница из Эстонии (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Мои дорогие друзья и все, кто так тепло болел моим участием в международном конкурсе красоты 50+ (в Украине и за ее пределами). Конкурсы, к счастью, обладают способностью заканчиваться, поэтому возвращаемся! Главная корона досталась достойной представительнице из Эстонии. Я стала призером и завоевала титул "Grandma international", - поделилась Оксана.

Украинцы поздравляют соотечественницу с наградой и выражают искренню гордость.

"І ще раз доказано, що українські пані найкращі,а особливо- львівянки!!!"

"Вишукана та елегантна красуня!!! Вітаю"

"Але наша таки найкраща!❤"

"Разів надцять переглянула! Це все витвір справжнього мистецтва👏"

"Супппер! Неперевершена! Наша Оксана найкраща! 👏"

"Нічого собі?.. ❤️ви - неперевершені😍"

Ранее мы сообщали, Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота покорила поклонников жарким кадром с отдыха в Дубае. Красотка показала стройное тело в бикини светлого оттенка на берегу. Настя позировала, отвернувшись спиной к объективу, соблазнительно выгнув спину, одной рукой она поправляла волосы. По всему видно, что девушка наслаждается моментом роскошного отдыха.

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