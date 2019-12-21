Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота показала фотографию со своей подругой в пикантных платьях

На снимке девушки задрали ноги на ступеньках. Платья немного приподнялись, а благодаря фотографу, который делал снимок снизу, получилось пикантное фото. Видно, что девушки довольны собой и хорошо проводят время. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок и написать комментарии, так как он был опубликован в сторис.

Ранее мы сообщали, что Мировой конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019" состоялось в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.

краину там представляла модель Анастасия Суббота. Однако девушка не прошла первый этапа и не вошла даже в топ-20 на. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте низ).

Выступала Анастасия Суббота в ярком наряде, который, по задумке модельера, воплощает собой Украину.

"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюме тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной», - рассказала девушка.

Сообщалось, что главная финалистка конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота поделилась с ограничениями и запретами, с которыми ей пришлось столкнуться после победы.

Девушка призналась, что не может публиковать откровенные фото, давать без согласия комитета конкурса интервью, а также целый год не может выйти замуж.

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