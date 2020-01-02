"Спасибо, что ты со мной!"

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота поделилась ярким фото с празднования Нового года

Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм модель опубликовала совместный снимок с подругой. На фото девушки отмечают Новый год на фоне наряженной елки в неизвестном заведении. При этом Суббота уточнила, что дело происходит за границей. По словам девушки, это первый Новый год, который она отмечает не в Украине.

«Первый раз отмечаю Новый Год не в Украине! Лерчик спасибо что ты со мной! Люблю! Желаю всем такой дружбы!», - подписала она снимок, судя по всему, обращаясь к своей подруге.

На фото модель позирует в ярко-красном мини-платье, подчеркивающем все достоинства ее идеальной фигуры. Ее подруга, в свою очередь, выбрала черное мини-платье, украшенное блестящей полупрозрачной сеткой. Их образы дополняют украшенные перьями маски. Девушки стоят в обнимку и выглядят очень счастливыми.

Стоит отметить, что подруга модели оставила под снимком комментарий:

«Любимая моя,я рада,что этот праздник мы провели вместе! люблю тебя очень».

Ранее мы сообщали, что Мировой конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019" состоялось в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.

Украину там представляла модель Анастасия Суббота. Однако девушка не прошла первый этапа и не вошла даже в топ-20.

Выступала Анастасия Суббота в ярком наряде, который, по задумке модельера, воплощает собой Украину.

"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюме тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной», - рассказала девушка.

Напомним, мисс Украина Вселенная поразила внешностью в обычной жизни: личные фото облетели сеть.

Как сообщала Politeka, раздетая Мисс Украина показала роскошные формы во всей красе.

Также Politeka писала, что мисс Украина задрала платье и посветила пикантными местами на камеру.