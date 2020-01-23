Стало известно, как смертельный коронавирус nCoV может добраться до стран Европы, в том числе и до Украины

В частности, передача смертельного коронавируса может произойти через обыкновенные посылки, которые люди заказывают на популярной торговой площадке AliExpress.

Эту информацию подтвердил российский ученый, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Михаил Щелканов, передает Politeka.net.

По его словам, смертельный коронавирус nCoV может мутировать и стать более устойчивым к другим погодным условиям, что позволит ему выживать при транспортировке.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – утверждает российский ученый.

В то же время руководство популярной торговой площадки AliExpress утверждает, что риск передачи коронавируса nCoV через товары или посылки пока не был выявлен, а возбудитель заболевания является чувствительным к изменениям окружающей среды.

На территории России уже активно проверяют багаж и ручную кладь, которые прибыли из Юго-Восточной Азии. Этим занимаются таможенники и сотрудники Россельхознадзора.

Ученые уверяют, что коронавирус может «приехать» в посылке или в замороженных продуктах, поскольку он стал отлично переносить минусовую температуру.

Ранее мы сообщали о том, что новый смертельный вирус косит без разбора, жертв все больше, а ситуация на границе Украины накаляется с каждым днем.

Украинские пограничники уже проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.

"Пограничники не могут выявлять людей и понимать, насколько они могут быть заражены - это в прерогативе медицинских служб. Но информирование от Минздрава о том, что такая ситуация, в направлении из Китая - нам поступало. Мы проинформировали все наши подразделения для того, что они учли это в своей служебной деятельности", - отметил он.

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