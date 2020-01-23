«Слуги народа» пытаются навязать украинцам «запоребриковские» идеалы и ценности, которые медленно превращают Украину в «маленькую Россию»
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский блогер, писатель, актер и телеведущий Андрей Алехин в своем блоге Facebook.
Он написал, что из Украины все-таки старательно лепят маленькую Россию: КВНщики, спортсмены и случайные люди пишут нам законы, а теперь еще и есть объединение – «за традиционные ценности» – в точности как за поребриком. Раду в Думу переименовать – и вообще будет сказка.
Блогер отмечает, насчет традиционных ценностей нашей маленькой России – можно сказать так: «получить зарплату в конверте, налогов никаких не платить, а залупить себе субсидию по бедности – чтобы коммуналку урезали, и хорошо бы выбить льготы».
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«Очень традиционная ценность, хоть кого спроси, каждому второму, если не первому понравится» – написал с сарказмом Алехин в своем блоге.
Украинцы под постом Алехина начали комментировать его высказывания. Многие отметили, что «слуги народа» даже не пишут, а просто списывают законы из РФ и Китая.
Другие отметили, что можно переписывать законы, но делать это с умом, чтобы не ущемлять права украинцев на свободный выбор.
«Не пишут законы, а списывают. Половину с рашкинских, половину с китайских», «Главное, чтоб это действительно было за традиционные ценности, а не против нетрадиционных», «Движение "За моногамию" или "защитим 98% от 2%". Лучше б проституцию легализовали, а то все равно пользуются, а так хоть налоги платили бы. Ханжество - это самое гадкое».
Напомним, Пальчевский предупредил Зеленского о "мальчиках-коломойчиках".
Как Politeka писала, что "Слугам народа" хотят урезать скандальные зарплаты до девяти тысяч.
Также Politeka сообщала, швейцарские каникулы "слуг народа" разгневали украинцев.