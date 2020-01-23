В Давосе представитель украинской делегации «отличился» нарушением правил парковки прямо перед «Украинским домом»

Украинский бизнесмен, личность которого не раскрывается, получил штраф за припаркованный прямо на тротуаре джип 21 января. Об этом сообщает Обозреватель.

Журналисты заметили на стекле автомобиля Toyota, принадлежавшего украинцу, выписанный местной полицией штраф. Они поспешили сообщить об этом владельцу машины. Как выяснилось, правоохранители оштрафовали нерадивого водителя на 120 швейцарских франков (примерно 150 евро).

Сам украинец увидев штраф сильно удивился, однако пообещал сразу же его оплатить.

«Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину», - заявил он.

Бизнесмен добавил, что приехал в Давос на машине прямиком из Киева.

Украинцы бурно обсуждают эту историю в соцсетях.

"Ща 130 франков, если еще нарушать будет вплоть до конфискации, там с полицией шутки плохи", "И что его теперь, не выпустят с территории страны?", "Привыкли дома делать что хотят,а тут все равны", "то спецом, шобы знали кто мы такие", "Тупое украинское быдло", "Быдло, оно везде быдло", "Что для слуги какие 150 евров?", "Юзик?", "Тю ... что для сн те 150е? Бутылка вина в номере ...", "Швейцарский франк дешевле евро", "Вместо того, чтобы оценить, что в этой стране закон действует, наша вата комментирует, что для владельца тазика это не деньги. Так какой на х ** европейский уровень жизни вы ждете в Украине с такими дебилами? у нас такого уровня с такими баранами еще доооооооолго не будет ", " Так не хватает шмайсера, ужас как не хватает ","Быдло придвинуло в Швейцарию ", "то ж копейки для них", - написали пользователи сети.

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