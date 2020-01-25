25 января жители Украины отмечают День святой Татьяны. Всех девушек с таким праздником традиционно поздравляют с именинами. Предлагаем лучшие открытки, которые гарантированно поднимут настроение любой Татьяне. Не стоит забывать, что одновременно справляют День студентов, которых тоже нужно поздравить с праздником.

Святую Татиану почитают не только в православном, но и католическом христианстве. История гласит, что девушка жила в 3 веке нашей эры. Она родилась в Римской империи в семье богатых христиан. Когда к власти пришел император Александр Север, то приказал схватить Татьяну, которая на тот момент была дьякониссей. Правитель решил насильно отвернуть девушку от Господа и заставить поклоняться своим богам.

Первым делом привели христианку в храм Аполлона и потребовали поклониться его статуе. Как утверждают источники, Татьяна помолилась Иисусу Христу, после чего изображение олимпийского бога уничтожило землетрясение. Язычники не сдались и начали пытать заложницу. Но все раны исцелялись. В итоге к Татьяне прилетели четыре ангела и заговорили с ней. Палачи тут же уверовали в Господа.

Император же остался непреклонным. Во время суда христианке пообещали свободу, если она принесет жертву богам. После отказа, девушке остригли волосы и заперли в храме Зевса (Юпитера). Через два дня жрецы увидели, что Татьяна в порядке, а статуя римского божества разбита. Известно, что вскоре девушку казнили вместе с отцом. Им обоим снесли головы мечом в 226 году. Тогда же ее признали великомученицей и святой.

Как так вышло, что Татьяна стала покровительницей студенчества? Это произошло тоже во время империи, но уже Российской. В 1755 году императрица Екатерина подписала документ о создании первого крупного ВУЗа — Московского государственного университета. И как раз 25 января, в день Татьяны. Эта дата также пришлась на окончание семестра. Поэтому радостные студенты сначала устраивали молебен в честь своей заступницы, а потом разыгрывали преподавателей и гуляли по городу. Позже император Николай I решил, что праздновать следует не только московским, но и всем студентам вообще.

Важно помнить, что каждая Татьяна — это прежде всего женщина. Поэтому поздравление должно быть максимально нежным и романтичным. Особенно, если открытку вручает мужчина. Любимой девушке будет приятна картинка с цветами. На них особенно смотреть зимой, когда до весны остается еще целый месяц.

Праздник связывают со святой Татьяной. А потом его часто называют Днем Ангела. Христианские мотивы тоже можно отразить в открытке. Например, добавить ангелов или лик великомученицы. Тут хорошо подойдут “гифки” — анимированные картинки. Их можно скачать и отправить в мессенджерах или социальных сетях.

Стихи для открыток в День Татьяны

Конечно, можно ограничиться только картинкой и короткой подписью. Но по-настоящему душевной открытка станет только с красивым текстом. Традиционно для этого используют стихи.

Зимний день, морозный, снежный,

Деревья инеем горят.

День Татьяны нашей нежной —

Встречаем в конце января.

Сегодня мы тебе желаем

Счастья, мира и тепла,

Пусть Господь оберегает.

От любого в мире зла.

Пусть все будет без изъяна

Пусть не льются слезы зря.

Ведь ты, чудесная Татьяна,

Королева января.

***

Искренне поздравляю Татьяну

С этим радостным и добрым днем.

И нет в тебе ни горя, ни изъяна.

Таких нигде уж не найдем.

В День Татьяны солнце ярче светит

И мысли благородны и чисты.

Татьяна, ты должна сегодня встретить

Свою любовь, надежды и мечты.

***

У Тетянин день тобі я зичу

Любові, радості, добра,

Хай доля вдачі позичить.

Щоб завжди успішна була,

Свою любов оберігати,

Ніколи смутку не знати.

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

Благодаря единству с Днем студента, Татьянины именины давно приобрели молодежный оттенок. Поэтому подруге или любимой девушке можно подобрать прикольные поздравления и записать их в открытке. Вот пара примеров:

Во, Татьяна, ты даешь,

Очень здорово живешь!

Как студентка удалая,

Только лучших признаешь.

И тебе такой не лень

Тусоваться в этот день.

Ты смеешься и поешь

И совсем не устаешь.

А с тобой гуляют рядом

Все студенты - очень рады.

***

День треба радісний відзначить,

Раді Танечки навкруг,

Без м’ячів давно не плачуть,

Їдять ложками ікру.

У це свято чарівне

Я спішу вас привітати,

Хай втікає все сумне

А вдачу просим завітати.

Проза для открыток на Татьянин день

Нужно признать, что не всем нравятся стихи. Иногда проще и надежнее передать свои мысли без рифмы. Можно записать поздравление для Татьяны самостоятельно или выбрать уже готовый текст по вкусу.

В этот праздничный день славят всех Татьян! С чем и вас от всей души поздравляю. Желаю, пусть святая великомученица всегда защищает от бед, приходит на помощь в лихой час и поддерживает во всех начинаниях. Пусть в жизни будет побольше радостных моментов и успехов!

***

Танюша, вот и настал День ангела! Пусть за твоей спиной вырастут огромные крылья от радости и побед. Будь самой веселой, прикольной и привлекательной. Пусть каждый день тебя ждут приятные и незабываемые сюрпризы. Пусть тебе будет всегда тепло от добра и заботы окружающих. Пусть сбываются все мечты. С праздником!

***

Сегодня у тебя сразу два праздника! С радостью поздравляю тебя с Днем Татьяны и студенчества! Желаю тебе слыть доброй, ангельски красивой, успешной в жизни и учебе! А здоровье пусть всегда будет крепким, как гранит науки.

***

В великий День Татьяны желаю тебе прямой и надежной дороги к заветной мечте. Пусть на ней встречается только удача и успех. Пусть твой ангел с небес разгоняет тучи печали и освещает путь в трудную минуту.

Поздравления ко дню студента в стихах

В 2020 году немногие украинцы остались верны традициям и справляют День студента 25 января. Большинство учащихся празднуют только международный день — 17 ноября. С 1999 года Украина признала этот день официальным праздником.

Но есть энтузиасты, которые для верности отмечают дважды в год: осенью и зимой. Поэтому их тоже стоит поздравлять яркой открыткой. А подписать ее лучше всего прикольными стихами.

Кто часто спит на первой паре?

Не по погоде кто одет?

Кто сутками недоедает?

Гадать не надо тут: студент!

Пусть сессию закроют автоматом!

«Халява» чтоб не покидала!

Пусть преподы не грузят сопроматом!

Веселье чтоб не угасало!

***

С днем студента поздравляю!

Легкой сессии желаю,

Ты учись студент, трудись,

И все будет зашибись.

Не гуляй, не развлекайся,

Лучше делом занимайся,

Шпоры ты себе катай,

Не получишь нагоняй!

Сессию сдай на отлично,

Зарабатывай прилично,

От родителей съезжай!

И тогда, студент, гуляй!

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День веселого студента -

Вже пора вина хильнуть!

Відклади свої конспекти,

Заховай оті книжки,

Зачекають всі проекти!

Відпочинь за ці роки.

***

На честь свята я бажаю,

І келих повний піднімаю,

Щоб освіта не „вбивала”

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

Ніколи на тебе не злився.

У заліковці - лиш "відмінно"

І любов зігрівала постійно!

Поздравления студенту в прозе

Молодежь любит отмечать свой праздник за столом. Такие уж традиции. Весьма практично дарить открытки с текстом, который может послужить тостом. Правильные слова сделают праздник станет ярким и торжественным. В поздравительные открытки можно стоит добавить смешные шутки и приколы, которые развеселят товарищей. Для близких друзей можно записать клип и показать его, когда все будут уже навеселе. В видео можно добавить веселые фотографии, сделанные на учебе или во время прошлых гулянок в общежитии.

День студента — это праздник веселья, радости и дружбы. Пусть эти впечатления запомнятся на долгие годы и согревают холодными зимними вечерами. Не забывай университетских друзей и всегда воплощай свои мечты. Будет неплохо, если в этом тебе помогут полученные знания.

***

Поздравляю с днем студента! Получи от меня мощное благословение, чтобы сессии закрывались без малейших усилий, а в зачетке водились только хорошие оценки. Сохрани молодость и юношескую смекалку на всю оставшуюся жизнь. Вместе с друзьями, которые помогут тебе пережить этот праздник!

***

Студенческие годы — самые веселые, волнующие и озорные. Молодость быстро мчится, сметая все преграды на своем пути. Сохрани эту энергию и задор до самой старости. Пусть они еще долгие годы тянут тебя к вершинам по инерции.

Напомним, когда Татьянин день: запреты и приметы праздника.

Как сообщала Politeka, День студента и Татьянин день 2020: история, традиции, чего нельзя делать 25 января.

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