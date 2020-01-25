25 января жители Украины отмечают День святой Татьяны. Всех девушек с таким праздником традиционно поздравляют с именинами. Предлагаем лучшие открытки, которые гарантированно поднимут настроение любой Татьяне. Не стоит забывать, что одновременно справляют День студентов, которых тоже нужно поздравить с праздником.
Святую Татиану почитают не только в православном, но и католическом христианстве. История гласит, что девушка жила в 3 веке нашей эры. Она родилась в Римской империи в семье богатых христиан. Когда к власти пришел император Александр Север, то приказал схватить Татьяну, которая на тот момент была дьякониссей. Правитель решил насильно отвернуть девушку от Господа и заставить поклоняться своим богам.
Первым делом привели христианку в храм Аполлона и потребовали поклониться его статуе. Как утверждают источники, Татьяна помолилась Иисусу Христу, после чего изображение олимпийского бога уничтожило землетрясение. Язычники не сдались и начали пытать заложницу. Но все раны исцелялись. В итоге к Татьяне прилетели четыре ангела и заговорили с ней. Палачи тут же уверовали в Господа.
Император же остался непреклонным. Во время суда христианке пообещали свободу, если она принесет жертву богам. После отказа, девушке остригли волосы и заперли в храме Зевса (Юпитера). Через два дня жрецы увидели, что Татьяна в порядке, а статуя римского божества разбита. Известно, что вскоре девушку казнили вместе с отцом. Им обоим снесли головы мечом в 226 году. Тогда же ее признали великомученицей и святой.
Как так вышло, что Татьяна стала покровительницей студенчества? Это произошло тоже во время империи, но уже Российской. В 1755 году императрица Екатерина подписала документ о создании первого крупного ВУЗа — Московского государственного университета. И как раз 25 января, в день Татьяны. Эта дата также пришлась на окончание семестра. Поэтому радостные студенты сначала устраивали молебен в честь своей заступницы, а потом разыгрывали преподавателей и гуляли по городу. Позже император Николай I решил, что праздновать следует не только московским, но и всем студентам вообще.
Важно помнить, что каждая Татьяна — это прежде всего женщина. Поэтому поздравление должно быть максимально нежным и романтичным. Особенно, если открытку вручает мужчина. Любимой девушке будет приятна картинка с цветами. На них особенно смотреть зимой, когда до весны остается еще целый месяц.
Праздник связывают со святой Татьяной. А потом его часто называют Днем Ангела. Христианские мотивы тоже можно отразить в открытке. Например, добавить ангелов или лик великомученицы. Тут хорошо подойдут “гифки” — анимированные картинки. Их можно скачать и отправить в мессенджерах или социальных сетях.
Стихи для открыток в День Татьяны
Конечно, можно ограничиться только картинкой и короткой подписью. Но по-настоящему душевной открытка станет только с красивым текстом. Традиционно для этого используют стихи.
Зимний день, морозный, снежный,
Деревья инеем горят.
День Татьяны нашей нежной —
Встречаем в конце января.
Сегодня мы тебе желаем
Счастья, мира и тепла,
Пусть Господь оберегает.
От любого в мире зла.
Пусть все будет без изъяна
Пусть не льются слезы зря.
Ведь ты, чудесная Татьяна,
Королева января.
***
Искренне поздравляю Татьяну
С этим радостным и добрым днем.
И нет в тебе ни горя, ни изъяна.
Таких нигде уж не найдем.
В День Татьяны солнце ярче светит
И мысли благородны и чисты.
Татьяна, ты должна сегодня встретить
Свою любовь, надежды и мечты.
***
У Тетянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить.
Щоб завжди успішна була,
Свою любов оберігати,
Ніколи смутку не знати.
***
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
Благодаря единству с Днем студента, Татьянины именины давно приобрели молодежный оттенок. Поэтому подруге или любимой девушке можно подобрать прикольные поздравления и записать их в открытке. Вот пара примеров:
Во, Татьяна, ты даешь,
Очень здорово живешь!
Как студентка удалая,
Только лучших признаешь.
И тебе такой не лень
Тусоваться в этот день.
Ты смеешься и поешь
И совсем не устаешь.
А с тобой гуляют рядом
Все студенты - очень рады.
***
День треба радісний відзначить,
Раді Танечки навкруг,
Без м’ячів давно не плачуть,
Їдять ложками ікру.
У це свято чарівне
Я спішу вас привітати,
Хай втікає все сумне
А вдачу просим завітати.
Проза для открыток на Татьянин день
Нужно признать, что не всем нравятся стихи. Иногда проще и надежнее передать свои мысли без рифмы. Можно записать поздравление для Татьяны самостоятельно или выбрать уже готовый текст по вкусу.
В этот праздничный день славят всех Татьян! С чем и вас от всей души поздравляю. Желаю, пусть святая великомученица всегда защищает от бед, приходит на помощь в лихой час и поддерживает во всех начинаниях. Пусть в жизни будет побольше радостных моментов и успехов!
***
Танюша, вот и настал День ангела! Пусть за твоей спиной вырастут огромные крылья от радости и побед. Будь самой веселой, прикольной и привлекательной. Пусть каждый день тебя ждут приятные и незабываемые сюрпризы. Пусть тебе будет всегда тепло от добра и заботы окружающих. Пусть сбываются все мечты. С праздником!
***
Сегодня у тебя сразу два праздника! С радостью поздравляю тебя с Днем Татьяны и студенчества! Желаю тебе слыть доброй, ангельски красивой, успешной в жизни и учебе! А здоровье пусть всегда будет крепким, как гранит науки.
***
В великий День Татьяны желаю тебе прямой и надежной дороги к заветной мечте. Пусть на ней встречается только удача и успех. Пусть твой ангел с небес разгоняет тучи печали и освещает путь в трудную минуту.
Поздравления ко дню студента в стихах
В 2020 году немногие украинцы остались верны традициям и справляют День студента 25 января. Большинство учащихся празднуют только международный день — 17 ноября. С 1999 года Украина признала этот день официальным праздником.
Но есть энтузиасты, которые для верности отмечают дважды в год: осенью и зимой. Поэтому их тоже стоит поздравлять яркой открыткой. А подписать ее лучше всего прикольными стихами.
Кто часто спит на первой паре?
Не по погоде кто одет?
Кто сутками недоедает?
Гадать не надо тут: студент!
Пусть сессию закроют автоматом!
«Халява» чтоб не покидала!
Пусть преподы не грузят сопроматом!
Веселье чтоб не угасало!
***
С днем студента поздравляю!
Легкой сессии желаю,
Ты учись студент, трудись,
И все будет зашибись.
Не гуляй, не развлекайся,
Лучше делом занимайся,
Шпоры ты себе катай,
Не получишь нагоняй!
Сессию сдай на отлично,
Зарабатывай прилично,
От родителей съезжай!
И тогда, студент, гуляй!
***
Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День веселого студента -
Вже пора вина хильнуть!
Відклади свої конспекти,
Заховай оті книжки,
Зачекають всі проекти!
Відпочинь за ці роки.
***
На честь свята я бажаю,
І келих повний піднімаю,
Щоб освіта не „вбивала”
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
Ніколи на тебе не злився.
У заліковці - лиш "відмінно"
І любов зігрівала постійно!
Поздравления студенту в прозе
Молодежь любит отмечать свой праздник за столом. Такие уж традиции. Весьма практично дарить открытки с текстом, который может послужить тостом. Правильные слова сделают праздник станет ярким и торжественным. В поздравительные открытки можно стоит добавить смешные шутки и приколы, которые развеселят товарищей. Для близких друзей можно записать клип и показать его, когда все будут уже навеселе. В видео можно добавить веселые фотографии, сделанные на учебе или во время прошлых гулянок в общежитии.
День студента — это праздник веселья, радости и дружбы. Пусть эти впечатления запомнятся на долгие годы и согревают холодными зимними вечерами. Не забывай университетских друзей и всегда воплощай свои мечты. Будет неплохо, если в этом тебе помогут полученные знания.
***
Поздравляю с днем студента! Получи от меня мощное благословение, чтобы сессии закрывались без малейших усилий, а в зачетке водились только хорошие оценки. Сохрани молодость и юношескую смекалку на всю оставшуюся жизнь. Вместе с друзьями, которые помогут тебе пережить этот праздник!
***
Студенческие годы — самые веселые, волнующие и озорные. Молодость быстро мчится, сметая все преграды на своем пути. Сохрани эту энергию и задор до самой старости. Пусть они еще долгие годы тянут тебя к вершинам по инерции.
Напомним, когда Татьянин день: запреты и приметы праздника.
Как сообщала Politeka, День студента и Татьянин день 2020: история, традиции, чего нельзя делать 25 января.
Также Politeka писала, поздравление с Днем студента и Татьяниным днем в стихах и прозе.