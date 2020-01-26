Владимир Зеленский внезапно обратился к Минздраву с просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Несмотря на то, что в Минздраве утверждают, что вспышек коронавируса в Украине еще не было зафиксировано, Зеленский настоял на необходимости больше информировать граждан и сформировать четкие рекомендации.

«Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику — где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ», — сказал глава государства.

Министр утверждает, что сейчас уже работает постоянная комиссия для выявления коронавируса в Украине. Также ответил на просьбу президента и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что в аэропортах и на границе также работает оперативная коммуникация и есть инструкции, как нужно проверять пассажиров.

В Минздраве также успокоили украинцев насчет лечения смертельного заболевания вирусом. Ляшко заверил, что китайские технологии, которыми лечат заболевших там, будут использоваться и у нас в стране в случае выявления коронавируса.

В свою очередь, президент Украины предложил укомплектовать в аэропорту «Борисполь» медицинский штаб или временную службу.

Представители Минздрава на совещании добавили, что в рассматривают возможность создания спецлаборатории для оперативного выявления вирусов.

Напомним, что коронавирус уже окружил Украину с нескольких сторон. На днях в Минске женщину с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали в больницу. Таким образом, смертельный вирус вплотную приблизился к Украине. Информацию о госпитализации в комментарии журналистам подтвердил брат женщины Андрей Ильницкий. По его словам, Анна прилетела в Минск из Поднебесной, где была в командировке со своим молодым человеком.

Также мы писали, что стало известно, как смертельный коронавирус nCoV может добраться до стран Европы, в том числе и до Украины. В частности, передача смертельного коронавируса может произойти через обыкновенные посылки, которые люди заказывают на популярной торговой площадке AliExpress.

Эту информацию подтвердил российский ученый, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Михаил Щелканов.

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