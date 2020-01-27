Легенда кино и театра всегда был на стороне Украины

Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили озвучил свою причину войны на Донбассе и проблемы Крыма

Артист уверен, что все случилось «из-за всеобщего нагнетания ненависти». Об этом он заявил в интервью одному из росСМИ, передает Politeka. Кстати, с начала вооруженного конфликта на востоке нашего государства Басилашвили активно поддерживал Украину, осуждая действия Путина после его аннексии Крыма, а также призывал сепаратистов сложить оружие.

По его словам, он верил, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем.

«Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Я смотрю — вот уже Европа, которая объединилась в одно общее конфедеративное государство, подошла к такому пониманию ближе», – подчеркнул он.

При этом Басилашвили называет Россию «молодым государством», которое начало развиваться значительно позже, чем европейские страны.

«Но, наверное, мы тоже должны следовать в русле нравственности, а не громыхания оружием и запугивания всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей», – цитирует издание слова актера.

Люди, которые призывают народы к войне, уверен Басилашвили, должны пожизненно отправляться в тюрьму или под расстрел, а мерзавцы, муссирующие тему противостояния, заслуживают отправки в смертельный бой на передовую.

Отметим, что российские актеры, которые поддерживают Украину в этой войне, уже не раз становились изгоями, и на них спускали всех собак. Яркий тому пример – Лия Ахеджакова. Так, после интервью народной артистки России изданию «Собеседник», в котором она заявила, что Крым принадлежит Украине, актриса стала для сограждан врагом №1.

Напомним, режиссер «Тараса Бульбы» мечтает снять фильм о Сталине.

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