Под наблюдением медиков десятки тысяч человек

Эпидемия смертельного коронавируса 2019-nCoV очень быстро набирает обороты

Об этом информирует Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает агентство Синьхуа.

Согласно данным на утро 28 января, жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали 106 человек.

Только за сутки в Поднебесной скончались 26 человек, из них - 24 в провинции Хэбей, один в столице, еще один - в провинции Хайнань, которая пользуется спросом среди туристов.

Более того, специалисты зафиксировали 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 китайских регионах.

Под наблюдением медиков до сих пор остаются 44132 человека, которые успели хоть как-то контактировать с больными. Еще 914 человек, общавшихся с заболевшими, были выписаны из медицинских учреждений.

По информации росСМИ, коронавирус продолжает распространятся по странам Азии. Только в Таиланде за один день были зарегистрированы шесть новых случаев заболевания nCoV. Теперь в стране официально 14 больных.

Также первый зараженный коронавирусом появился в Германии, о чем уже официально сообщили местные СМИ.

Ранее мы рассказывали о том, что коронавирус добрался до популярного среди украинцев курорта. Сообщается, что в Хайнане был зафиксирован первый случай смерти от нового типа коронавируса: скончалась 80-летняя женщина, прибывшая из Уханя.

Также на острове Хайнань, куда часто приезжают туристы из Украины, уже зафиксировали 31 случай инфицирования. Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Также не стоит забывать, что смертельный коронавирус окружил Украину с нескольких сторон. В Беларуси и Санкт-Петербурге медики госпитализировали людей с подозрением на заражение nCoV.

Из-за угрозы эпидемии коронавируса в Украине Владимир Зеленский созвал срочное совещание, на котором также присутствовало руководство МОЗ.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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