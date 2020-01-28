Факты говорят сами за себя

В "Укрпочте" призывают не бояться распространения китайского коронавируса через почтовые сервисы

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальное сообщение "Укрпочты".

Государственная почтовая компания "Укрпочта" информирует, что на сегодняшний день нет достоверных доказательств риска передачи смертельного китайского коронавируса через посылки из Китая.

"Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы", – говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Пресс-служба заверила, что в компании внимательно следят за ситуацией и находятся на связи с Министерством здравоохранения Украины и своими партнерами в Китае.

"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – добавили в "Укрпочте".

Также в компании просят доверять только официальной информации и не распространять дезинформацию, связанную с посылками.

"Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию. Особенно такую, где отмечается, что посылки кашляют и чихают", - добавили в сообщении.

Дополним, что ранее в сети появилась информация о том, что все посылки из Китая будут якобы сжигать.

Отметим, что по последним данным, число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106, а число заболевших уже достигло 4 500 человек (из них 976 тяжелобольных).

Также стало известно, что смертельный вирус добрался до немецкого города Штарнберг, что недалеко от крупнейшего города страны Мюнхена. В Украине вчера было зафиксировано подозрение на заражение коронавирусом во Львове, однако, к счастью, оно не подтвердилось.

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