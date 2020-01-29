Читайте, кого и как поздравлять 29 января

Что означает имя Максим

Это имя произошло от латинского слова "Maximus". Оно переводится, как "величайший". Впервые своим детям начали давать такие имена жители Римской Империи. Максимусами нарекали мальчиков из знатных семей. И верили, что имя поможет им одержать много побед и всяческих достижений.

В православном календаре нет однозначной даты, когда нужно праздновать День Ангела Максима. Согласно верованиям, покровитель появляется у человека в момент крещения. Но в христианстве много святых с одним и тем же именем. Поэтому принято считать именинами дату, которая в календаре ближе всего к дню рождения. Кроме того, верующий может выбрать себе в заступники святого Максима, который ему понравится ближе всего. И отмечать в день, посвященный его заступнику. Сегодня, 29 января, почитают память праведного Максима Тотемского.

Характер Максима

Как правило, Максимы становятся мужественными, настойчивыми, решительными и уверенными в себе мужчинами. Еще со времен Древнего Рима они добиваются заметных успехов в карьере или любимом деле. Повадки меняются с возрастом. В раннем детстве Максимы слушаются родителей и стараются показать себя с лучшей стороны. Но взрослея, они становятся тщеславными, могут злоупотреблять своей харизмой, настраивая окружающих против себя. К счастью, хорошее чувство юмора помогает разрядить обстановку.

Совместимость с женскими именами

Максимы часто влюбляются и рано заводят первые отношения. Чрезмерная гордость может привести к разрыву с любимым человеком. Зато носители этого имени очень верные своим возлюбленным и никогда не станут изменять.

У Максима больше всего шансов на крепкие отношения с Алевтиной, Алисой, Альфией, Антониной, Беллой, Верой, Викторией, Владиславой, Генриеттой, Глафирой, Еленой, Жанной, Ираидой, Музой, Натальей, Оксаной, Риммой, Сусанной, Таисией, Ульяной, Феклой, Эмилией.

Плохой союз, скорее всего, получится с Анастасией, Ангелиной, Виолеттой, Геллой, Доминикой, Евой, Зоей, Илоной, Клавдией, Людмилой, Майей, Марианной, Ольгой, Полиной, Радой, Раисой, Харитой, Эльвирой.

Знаменитые Максимы

Максим Зализняк — известный казак, который возглавил восстание в 1768 году.

Макс Планк — австрийский физик, лауреат Нобелевской премии.

Максим Галкин — российский актер, комик, пародист.

Максим Горький (Алексей Пешков) — российский писатель и публицист.

Максим Джои — чемпион мира по боксу в полулегком весе 1950-года.

Источник: Главред

Поздравления в стихах, открытках и прозе

В этот день важно поздравить Максима с Днем ангела, напомнить ему о самом главном в жизни и пожелать всяческих благ в 2020 году. В этом помогут наши стихи, проза и открытки. Прикольные картинки можно без труда скачать на просторах интернета.

Максим самый-самый:

Сильный и добрый,

Красивый, упрямый,

Но очень скромный.

Максима мы любим

Максима храним

Максима голубим,

Мы им дорожим.

Максим, поздравляем,

Желаем добра,

И счастья желаем,

А также тепла!!!

***

Желаю милому Максиму

На именин чудесный праздник

Быть для проблем неуязвимым,

И почестей добиться разных.

Пусть будут счастье и удача

Тебе сопутствовать повсюду.

Икра, машины, яхта, дача —

Все это непременно будет.

***

День ангела настиг Максима

Желаем всего, что необходимо:

Счастья, радости, успеха,

Большой любви и много смеха,

Здоровья, денег, много сил.

Чтоб в долг никогда не просил,

Чтоб горя никогда не знать

И о друзьях не забывать.

***

Источник: Открыткиок

Поздравляю искренне тебя, Максим. День ангела - важный праздник. Нужно помнить, что у тебя на небесах есть покровитель, который всегда поможет в трудной ситуации. От себя желаю яркой и насыщенной жизни, побольше радостных моментов и осуществления любой мечты.

***

Максим, сегодня твой День ангела. Пусть у тебя на целый год вырастут крылья, которые помогут легко преодолеть все трудности и невзгоды. Желаю искренней и взаимной любви, успехов в работе и стабильно высокого дохода.

***

Дорогой Максим, в это праздник хочу пожелать тебе максимальных успехов в жизни, душевного спокойствия и верных друзей.

Напомним, почему день святого Валентина отмечается именно 14 февраля.

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