Погода в Україні 29 січня остаточно зіпсується, країну накриють рясні дощі з мокрим снігом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

«29 січня дощ з переходом на Правобережжі на сніг, мокрий сніг, вночі на Закарпатті значні опади, лише у більшості північних та центральних областях вночі без істотних опадів. У західній частині місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, пориви 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Синоптики стверджують, що протягом дня очікується від 1 градуса морозу до 4 тепла. Вдень жителів південних регіонів очікує до 5-10 вище нуля. А ось в Карпатах буде рясно сніжитиме, можлива навіть завірюха. Вночі та вдень стовпчик термометра показуватиме 4-9 морозу.

Крім того, синоптики також попередили про різке погіршення погодних умов в окремих областях України.

«У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпеки, жовтий)», - підкреслюється в повідомленні.

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