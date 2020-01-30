Украинцев предупредили о приближении пика эпидемии гриппа
С начала эпидемиологического сезона заболело около 2,5 миллиона человек. При этом 13 случаев закончились летально, среди погибших есть ребенок.
Медики предупреждают, что это еще не конец, пик разгара стоит ожидать в ближайшую неделю.
На карантин в Киеве закрыли уже три учебных заведения, еще в 20 процесс обучения ограничили частично.
Главное за ночь: восстание украинцев, падение курса валют и пощечина Путину
Мерзкая погода испытает украинцев на прочность, зима только начинается: точный прогноз
Страшная трагедия случилась со звездой КВН на отдыхе: "схватился за голову, начал кричать и..."
240-килограммовый мужчина утер нос Волочковой своим шпагатом, кадры взорвали сеть: "О, боже..."
По данным медиков, на среднем эпидемическом уровне все еще держатся Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Хотя и там фиксируют повышенный спрос на противовирусные препараты, а также тесты на грипп.
Врачи призывают не заниматься самолечением, тем более если вирус подхватил ребенок. Важно понимать, что при лечении малышей нельзя использовать те же препараты, что и для взрослых. Даже капли для носа могут серьезно навредить ребенку. Вероятны такие побочные эффекты как судороги, потеря сознания и отравления.
Отмечается, что украинцы стали немного чаще покупать маски для лица. При этом специалисты подчеркивают, что надевать их советуют больным, чтобы они не распространяли инфекцию. А вот здоровых такое средство не сможет защитить от вируса, поскольку с обеих сторон маски есть пространство, куда может попасть вирус. А если все же использовать маску как средство защиты от вируса гриппа, то ее нужно менять на новую каждые два часа.
Также врачи опровергают и возможность уберечь себя от гриппа, принимая витамины. Чтобы не заболеть гриппом советуют делать вакцинацию и помнить о личной гигиене и правильном питании.
Напомним, грипп и ОРВИ начали охоту на украинцев.
Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.
Также Politeka писала, что опасный вирус косит людей по всей Украине, школы массово закрываются: "в зоне риска...".