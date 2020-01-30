Украинцев предупредили о приближении пика эпидемии гриппа

С начала эпидемиологического сезона заболело около 2,5 миллиона человек. При этом 13 случаев закончились летально, среди погибших есть ребенок.

Медики предупреждают, что это еще не конец, пик разгара стоит ожидать в ближайшую неделю.

На карантин в Киеве закрыли уже три учебных заведения, еще в 20 процесс обучения ограничили частично.

По данным медиков, на среднем эпидемическом уровне все еще держатся Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Хотя и там фиксируют повышенный спрос на противовирусные препараты, а также тесты на грипп.

Врачи призывают не заниматься самолечением, тем более если вирус подхватил ребенок. Важно понимать, что при лечении малышей нельзя использовать те же препараты, что и для взрослых. Даже капли для носа могут серьезно навредить ребенку. Вероятны такие побочные эффекты как судороги, потеря сознания и отравления.

Отмечается, что украинцы стали немного чаще покупать маски для лица. При этом специалисты подчеркивают, что надевать их советуют больным, чтобы они не распространяли инфекцию. А вот здоровых такое средство не сможет защитить от вируса, поскольку с обеих сторон маски есть пространство, куда может попасть вирус. А если все же использовать маску как средство защиты от вируса гриппа, то ее нужно менять на новую каждые два часа.

Также врачи опровергают и возможность уберечь себя от гриппа, принимая витамины. Чтобы не заболеть гриппом советуют делать вакцинацию и помнить о личной гигиене и правильном питании.

Напомним, грипп и ОРВИ начали охоту на украинцев.

Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.

Также Politeka писала, что опасный вирус косит людей по всей Украине, школы массово закрываются: "в зоне риска...".