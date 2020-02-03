Скандальная российская певица Юлия Чичерина заявила, что Донбасс в Украину вернется лишь в одном случае

Одна из самых скандальных российских певиц Юлия Чичерина, которая поддерживает путинских боевиков, а также неоднократно ездит к ним с выступлениями, заявила, что Донбасс вернется в состав Украины, когда сама Украина вернется в состав России.



Как сообщает Politeka.net, об этом одиозная рок-певица в эфире YouTube-канала "ПоТок" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, она обвинила Украину в "грубом поведении к жителям Донецкой и Луганской областей, а РФ, в свою очередь, якобы может их "спасти".



"Донбасс никогда не вернется в состав Украины. Это невозможно. Слишком грубо поступила Украина с Донбассом. Украина вернется в Россию, вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет", – отметила Чичерина.

Ко всему прочему, Чичерина поделилась своими фантазиями по поводу "возвращения" Донбасса и Украину в Россию. Она считает, что якобы только так можно защитить русских, которых убивают на Донбассе.

Дошло даже до того, что Чичерина начала заявлять, что Украина - это Российская Федерация, поэтому РФ должна сделать все для того, чтобы "вернуть ее обратно".

"Не будем загадывать... А что делать? Если там убивают русских, их не могут защитить не в России. Придется всех забирать, чтобы защищать их уже под своим покровом. На все воля божья, я уповаю Россия готова взять в свой состав Донбасс. Україна – це Росія! Там наши люди, мы должны это сделать", - резюмировала неадекватная Чичерина.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.