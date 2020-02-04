Пятого февраля на территории всей страны ожидается осложнение погодных условий

Циклон Petra спровоцирует в Украине сильные снегопады, дождь, ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

"Серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах". На Севере Украины и значительной части негорного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или небольшие. Температура воздуха в среду днем предполагается невысокой:

«От 1 мороза до 3 тепла. На Юге еще удержатся выше градусы, +5 - +10, однако уже шестого февраля и там похолодает», - отмечает синоптик.

В Киеве погода будет изменчивой и неоднородной:

«Сильный штормовой ветер 5-го февраля точно заденет столицу, а вот с осадками - сложнее. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром - мокрый снег, циклон хозяйничает все же в Киеве, однако уже во второй половине дня циклон пройдет южнее». Именно поэтому, пишет синоптик, из столицы осадки вообще «отодвинутся».

Известно также, что к концу недели похолодание в Украине усилится:

«Нас ждут даже до -10 градусов и ниже», - подытожила синоптик.

5 февраля синоптики объявили желтый уровень опасности. Это значит, что погодные условия могут быть потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

6 февраля ночью ожидается значительный снег в восточной половине области сильный снег, днем ​​ослабление осадков до умеренных. Сильная метель. Порывы восточного ветра 17-22 м / с. На дорогах гололедица.

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