Стало известно, при каких условиях украинцы смогут поменять свое отчество

Об этом говорится в материале ТСН ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, парламентарии внесли в Верховную Раду законопроект, который может позволить украинцам менять отчество и брать даже по матери.

Как известно, во многих странах сегодня существует практика, когда привязку к одному из родителей не используют.

Главный прецедент, который стал толчком для создания законопроекта, в Европейском суде и украинском законодательстве создала Наталья Гарнага, которая родилась Владимировной, а стала Юрьевной.

По словам женщины, ее родной отец ушел из семьи, когда ей всего было 12 лет. Спустя какое-то время женщина захотела изменить отчество и боролась в судах за свое право на протяжении десяти лет.

Стоит отметить, что норму о возможности самостоятельно без особых причин менять отчество убрали из Гражданского кодекса от 2014 года. Для реализации своей инициативы Наталья прошла путь от районного суда до ЕСПЧ, где судьи рассматривали ее дело в течении шести лет. По итогу, в 45 лет женщина получила новое свидетельство о рождении и паспорт с измененным отчеством.

Для упрощения этой процедуры в Раду внесли законопроект, который при утверждении позволит украинцам самостоятельно выбирать себе отчество с 16 лет.

Против этого документа уже выступают общественные организации, защищающие права родителей, аргументируя тем, что обиженные женщины могут злоупотреблять подобной возможностью.

Помимо этого, парламентарии добавили в законопроект еще несколько предложений: полный отказ от отчества по примеру европейских стран или возможность брать его по матери.

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Новоиспеченным родителям больше не придется собирать десятки документов, все будет оформляться при помощи услуги еМалятко. Родителям необходимо будет лишь подать электронное заявление в роддоме.

ЕМалятко будет объединять сразу восемь сервисов. Можно будет сразу зарегистрировать ребенка, его место проживания, оформить пособие, зарегистрировать малыша в электронной системе здравоохранения и реестре физических лиц.

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