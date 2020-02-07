Действия российских властей вызывают стыд, позор и недоумение
Как передает Politeka.net, такими мыслями поделился российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский.
Последней каплей для него стал захват украинских кораблей Россией в Керченском проливе.
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"Стыд уже вселенский, хочется накрыть голову руками и провалиться под землю просто потому, что я имею отношение к стране Россия. Мне стыдно вынимать российский паспорт везде, в любой стране мира, СТЫДНО!" - написал он.
Кроме того, певец резко высказался о верхушке российских властей.
"Я, хоть и давно живу в США и Украине, формально пока еще гражданин страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями и живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - продолжил певец.
Ранее, российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину.
Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:
"Есть вещи которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.
Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.
Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.
Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.
Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.