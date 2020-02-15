15 февраля отмечают большой христианский праздник – Сретение Господне. В 2020 году дата приходится на субботу. Это выходной, а значит у многих украинцев есть время поздравить близких или самим принять поздравления. А как это лучше всего сделать по СМС – расскажем в этом материале.

Что же такое Сретение? Это праздник в честь встречи Иисуса Христа с человечеством. По преданиям, через 40 дней после рождения Мария и Иосиф принесли Сына Божьего в храм. Там их встретил старец Симеон. По воле Господа, мужчина не мог умереть, пока лично не видел Спасителя. Когда он узрел младенца, тут же засвидетельствовал, что это действительно Мессия. С тех пор старца называют еще Богоприимцем.

В 544 году Сретение провозгласили одним из 12 великих христианских праздников. Это событие – большая радость для всех верующих. Народные традиции требуют, чтобы в этот день никто не грустил, чтобы все радовались и веселились. И своими эмоциями стоит делиться в праздничных сообщениях в СМС, мессенджерах или социальных сетях. Можно приготовить поздравления в стихах или прозе.

Друзьям будет приятно получить картинки, открытки, гифки или фото с душевной подписью. Их можно как скачать в интернете, так и сделать самостоятельно. Предлагаем несколько интересных поздравлений на русском и украинском языках.

Пусть станет Сретенье Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь вечером сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все тому, кто верит!

***

Стрітення Господнє -

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю Вам чудесної

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Вдасться своє щастя знайти!

***

Поздравляю Вас с радостным праздником Сретения Господня. Желаю Божьей помощи во всех начинаниях, пусть он всегда подсказывает самую надежную дорогу к мечтам и предостерегает об ошибках. Прислушивайтесь к подсказкам свыше и всегда радуйтесь жизни.

***

Принимай sms в поздравленье!

Пусть на Сретенье светлое, чистое

Обретешь ты святое знамение,

И дорогу осветит пусть солнце лучистое!

***

Весна вже стукає у двері!

Сьогодні Стрітення Господнє,

Прийміть мої вітання щирі!

Будьте радісні сьогодні!

***

На Сретение желаю вам самых светлых эмоций. Пусть Иисус Христос охраняет вас от всех бед, соблазнов, болезней и завистников. Приглашаю сегодня в гости – вместе отметим это радостное событие за большим праздничным столом.

***

Снизойдет пускай в Сретенье

На вас Божья благодать,

Чтобы радость и спасенье

Вы смогли бы увидать.

***

Со Сретением Господним! Пусть у вас на душе всегда будет тепло и спокойно, в теле – здоровье, в доме – уют, на работе – успех, а у родных – благополучие. Пусть Господь вас оберегает и всегда направляет на правильный путь, а мы уж всегда поможем и поддержим в трудную минуту.

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

***

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили.

Час для свята і пісень!

Самі небеса благословили!

Вітаю ж зі Стрітенням тебе

Від усієї душі і від серця!

Нехай Господь від біди сбереже

А все задумане – вдається.

***

Друг, сердечно поздравляю тебя со Сретением! Пусть Бог подарит тебе свою бесконечную милость, крепкое здоровье, побольше жизненных сил и любви в семье. Не забывай, что сегодня нужно веселиться и прославлять Господа.

***

Пускай Сретение Господне оживит,

Надежду в сердце и умножит радость.

Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит,

Дарует в жизни мир, покой и святость.

***

Зі Стрітення вітаю

Здоров`я та щастя бажаю,

Хай же біди вас минають,

А діти швидко підростають!

***

С праздником! В великий день Сретения желаю тебе сильной веры, благополучия в доме, пусть Бог поможет пройти через жизненные трудности и уладить все конфликты. Пусть сретенская свеча отведет все катастрофы и ненастья, а вода – исцелит все болезни тела и духа.

Напомним, лунный посевной календарь на февраль: когда и что нельзя сеять в 2020 году.

Как сообщала Politeka, когда в Украине наступит православная, католическая и еврейская Пасха.

Также Politeka писала, что февраль становится лютым: какие области ждут морозы до минус 25.