15 февраля отмечают большой христианский праздник – Сретение Господне. В 2020 году дата приходится на субботу. Это выходной, а значит у многих украинцев есть время поздравить близких или самим принять поздравления. А как это лучше всего сделать по СМС – расскажем в этом материале.
Что же такое Сретение? Это праздник в честь встречи Иисуса Христа с человечеством. По преданиям, через 40 дней после рождения Мария и Иосиф принесли Сына Божьего в храм. Там их встретил старец Симеон. По воле Господа, мужчина не мог умереть, пока лично не видел Спасителя. Когда он узрел младенца, тут же засвидетельствовал, что это действительно Мессия. С тех пор старца называют еще Богоприимцем.
В 544 году Сретение провозгласили одним из 12 великих христианских праздников. Это событие – большая радость для всех верующих. Народные традиции требуют, чтобы в этот день никто не грустил, чтобы все радовались и веселились. И своими эмоциями стоит делиться в праздничных сообщениях в СМС, мессенджерах или социальных сетях. Можно приготовить поздравления в стихах или прозе.
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Друзьям будет приятно получить картинки, открытки, гифки или фото с душевной подписью. Их можно как скачать в интернете, так и сделать самостоятельно. Предлагаем несколько интересных поздравлений на русском и украинском языках.
Пусть станет Сретенье Господне
Началом светлой полосы!
Молитесь вечером сегодня
И не смотрите на часы!
Пусть сотню лет вам Бог отмерит!
Дается все тому, кто верит!
***
Стрітення Господнє -
Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні
Душею так багаті!
Бажаю Вам чудесної
Душевної чистоти,
Нехай волею небесною
Вдасться своє щастя знайти!
***
Поздравляю Вас с радостным праздником Сретения Господня. Желаю Божьей помощи во всех начинаниях, пусть он всегда подсказывает самую надежную дорогу к мечтам и предостерегает об ошибках. Прислушивайтесь к подсказкам свыше и всегда радуйтесь жизни.
***
Принимай sms в поздравленье!
Пусть на Сретенье светлое, чистое
Обретешь ты святое знамение,
И дорогу осветит пусть солнце лучистое!
***
Весна вже стукає у двері!
Сьогодні Стрітення Господнє,
Прийміть мої вітання щирі!
Будьте радісні сьогодні!
***
На Сретение желаю вам самых светлых эмоций. Пусть Иисус Христос охраняет вас от всех бед, соблазнов, болезней и завистников. Приглашаю сегодня в гости – вместе отметим это радостное событие за большим праздничным столом.
***
Снизойдет пускай в Сретенье
На вас Божья благодать,
Чтобы радость и спасенье
Вы смогли бы увидать.
***
Со Сретением Господним! Пусть у вас на душе всегда будет тепло и спокойно, в теле – здоровье, в доме – уют, на работе – успех, а у родных – благополучие. Пусть Господь вас оберегает и всегда направляет на правильный путь, а мы уж всегда поможем и поддержим в трудную минуту.
***
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
***
Крихітку Ісуса в цей день
Господу у храмі присвятили.
Час для свята і пісень!
Самі небеса благословили!
Вітаю ж зі Стрітенням тебе
Від усієї душі і від серця!
Нехай Господь від біди сбереже
А все задумане – вдається.
***
Друг, сердечно поздравляю тебя со Сретением! Пусть Бог подарит тебе свою бесконечную милость, крепкое здоровье, побольше жизненных сил и любви в семье. Не забывай, что сегодня нужно веселиться и прославлять Господа.
***
Пускай Сретение Господне оживит,
Надежду в сердце и умножит радость.
Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит,
Дарует в жизни мир, покой и святость.
***
Зі Стрітення вітаю
Здоров`я та щастя бажаю,
Хай же біди вас минають,
А діти швидко підростають!
***
С праздником! В великий день Сретения желаю тебе сильной веры, благополучия в доме, пусть Бог поможет пройти через жизненные трудности и уладить все конфликты. Пусть сретенская свеча отведет все катастрофы и ненастья, а вода – исцелит все болезни тела и духа.
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